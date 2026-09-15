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Eskişehir'de öğrenci servisleri güvenlik odaklı denetime alındı

Eskişehir'de 14 Eylül 2026'da 07.30-17.00 arasında yapılan denetimde 46 servis aracı durduruldu; sürücü belgeleri ve rehber personel kontrol edildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 17:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eskişehir'de öğrenci servisleri güvenlik odaklı denetime alındı

Eskişehir'de okul servisleri geniş çaplı denetimden geçti

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle 14 Eylül 2026 tarihinde sabah 07.30 ile 17.00 saatleri arasında şehir içi öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında ekipler, araçların genel durumu ve evraklarını titizlikle inceledi.

Denetimin kapsamı:

Uygulamada toplam 46 okul servis aracı durdurularak araçların mevzuata uygunluğu, sürücülerin belgeleri ve araçlarda görev yapan rehber personel tek tek kontrol edildi. Ekipler ayrıca araç donanımı ve emniyet işaretlerinin durumunu gözlemledi.

Eğitim dönemi boyunca sürecek:

Yetkililer, öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması amacını öne çıkararak bu tür denetimlerin 2026-2027 eğitim öğretim dönemi boyunca aralıksız ve kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Denetimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanacağı ve tespit edilen eksikliklere karşı gerekli işlemlerin uygulanacağı kaydedildi.

ESKİŞEHİR&#039;DE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN OKUL...

ESKİŞEHİR'DE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN OKUL SERVİS ARAÇLARINA YÖNELİK KAPSAMLI DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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