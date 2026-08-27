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Samsun'da yeni dönem: tümgeneral Fethi Oltulu görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Samsun Garnizon Komutanı olan Tümgeneral Fethi Oltulu göreve başladı; Vali Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 20:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Samsun'da yeni dönem: tümgeneral Fethi Oltulu görevine başladı

Samsun garnizonunda görev değişimi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Samsun Garnizon Komutanlığına atanan Tümgeneral Fethi Oltulu, ildeki yeni görevine resmen başladı.

göreve başlama ve resmi temaslar:

Göreve başlamasının ardından Tümgeneral Oltulu, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Samsun Merkez Komutanı Piyade Albay Önder Özcan da Oltulu'ya eşlik etti.

vali tavlı'nın temennileri:

Vali Orhan Tavlı, konuklarına yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyerek Tümgeneral Fethi Oltulu'na görevinde başarı temennisinde bulundu. Görüşmede görev değişiminin ildeki askeri ve sivil iş birliğine katkı sağlaması beklendiği ifade edildi.

Resmi ziyaret, yeni Garnizon Komutanı ile il yönetimi arasındaki tanışma ve görev teslim sürecinin geleneksel adımlarından biri olarak kayda geçti.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE SAMSUN&#039;A ATANAN TÜMGENERAL OLTULU, GÖREVE BAŞLAMASININ ARDINDAN...

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE SAMSUN'A ATANAN TÜMGENERAL OLTULU, GÖREVE BAŞLAMASININ ARDINDAN SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI'YI MAKAMINDA ZİYARET ETTİ. OLTULU'YA ZİYARETTE SAMSUN MERKEZ KOMUTANI PİYADE ALBAY ÖNDER ÖZCAN DA EŞLİK ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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