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Samsunspor hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor

Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde Amed maçına fitness, pas, rondo ve çift kale ile hazırlandı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Samsunspor hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor

antrenman programı:

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde başladı ve takımın toparlanma ile kuvvet kazanımına öncelik verdiği görüldü.

idmanın aşamaları:

Seans, fitness salonunda gerçekleştirilen rejenerasyon ve kuvvet çalışmalarının ardından çim sahada uzun ve kısa pas uygulamalarıyla devam etti. Teknik-taktik bölümünde rondo ve top çalma çalışmaları ön plana çıktı; antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

amaç ve değerlendirme:

Antrenmanın yapısı, oyuncuların hem fiziksel performansını korumak hem de maç temposuna uyum sağlamasını amaçlıyor. Bjelica yönetimindeki yoğun çalışma programı, 9. hafta maçı için taktik bütünlüğü ve saha içi reaksiyonları güçlendirmeye yöneliktir.

SAMSUNSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 9. HAFTASINDA EVİNDE OYNAYACAĞI AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇININ...

SAMSUNSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 9. HAFTASINDA EVİNDE OYNAYACAĞI AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇININ HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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