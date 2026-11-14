Lüleburgaz'da çocuk hakları için bilinçlendirme çalışması

Lüleburgaz'da çocuk hakları etkinliği

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında öğrenciler için farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Etkinlikte, çocuk haklarının önemi çocuklara ve topluma aktarılmaya çalışıldı.

okul ziyareti ve öğrenci buluşması:

Lüleburgaz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü görevlileri Şaban Öğünç İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette çocuk haklarına dair temel bilgiler paylaşıldı ve öğrencilerin soruları cevaplandı.

merkez önünde farkındalık çalışması:

Etkinlik kapsamında ayrıca merkez önünde farkındalık çalışması yapıldı. Uygulamalar, hem öğrencilerin hem de velilerin konuya dair bilinçlenmesini hedefledi.

Gerçekleştirilen çalışma ile toplumda çocuk haklarına yönelik duyarlılığın artırılması ve çocukların hakları konusunda bilginin yaygınlaştırılması amaçlandı.

KIRKLARELİ’NDE ÇOCUK HAKLARI KONUSUNDA FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ