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Kosova'da güvenlik görevi İtalya'ya devredildi

Kosova'da KFOR komutası Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan İtalyan Tümgeneral Roberto Vergori'ye devredildi; cumhurbaşkanı ve başbakan törene katıldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:03

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EDİTÖR: Caner Şahin

Kosova'da güvenlik görevi İtalya'ya devredildi

KFOR komutası Kosova'da teslim alındı

Kosova'da NATO öncülüğündeki KFORun komuta devir teslim töreninde, Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş görevi İtalyan Tümgeneral Roberto Vergori'ye devretti. Tören, bölgedeki NATO varlığının sürekliliğini ve ortak güvenlik çalışmalarının dönüşümünü simgeleyen bir ritüel olarak gerçekleşti.

Tören ve katılımcılar:

Törende Kosova Cumhurbaşkanı Justina Shiroka Pula, Başbakan Albin Kurti ve Meclis Başkanı Albulena Haxhiu hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Shiroka Pula yaptığı konuşmada, 27 yıldır Kosova'da barışın korunmasına katkı sağlayan KFOR'a teşekkür etti ve desteğin yerel güvenlik kurumlarının güçlenmesine katkıda bulunduğunu vurguladı.

KFOR'un rolü ve mesajı:

Tören, komuta değişikliğinin ötesinde, uluslararası desteğin devam ettiğini ve kurumsal işbirliğinin sürdüğünü gösterdi. Resmi devir sırasında hem tören protokollerine hem de güvenlik iş birliğinin devamına dikkat çekildi. Yeni komutanın üstleneceği görev, KFOR'un mevcut görev tanımı ve bölgesel istikrar hedefleri çerçevesinde değerlendirilecek.

Yetkililer törende birliklerin görev aktarımının düzenli ve planlı bir süreç içinde yürütüldüğünü belirtti. Katılımcıların ortak mesajı, Kosova'daki güvenliğin ve yerel kurumların güçlendirilmesinin öncelik olmaya devam edeceği yönündeydi.

KOSOVA&#039;DA NATO ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ KOSOVA BARIŞ GÜCÜ&#039;NÜN (KFOR) DEVİR TESLİM TÖRENİNDE TÜRK SİLAHLI...

KOSOVA'DA NATO ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ KOSOVA BARIŞ GÜCÜ'NÜN (KFOR) DEVİR TESLİM TÖRENİNDE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ KOMUTANI TÜMGENERAL ÖZKAN ULUTAŞ, KOMUTAYI İTALYAN TÜMGENERAL ROBERTO VERGORİ'YE DEVRETTİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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