Samsun’un kırmızı-beyaz rayları güçleniyor: beşinci tramvay şehre indi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, şehrin raylı sistem filosuna katılan beşinci yeni tramvayın Samsun’a ulaştığını duyurdu. Araç, kente özgü kırmızı-beyaz renklerle tasarlandı ve üretimde %74 yerlilik oranına sahip olduğu belirtildi.

tramvayın özellikleri:

Yeni tramvay grubu 42 metre uzunluğunda ve 402 yolcu kapasiteli. Toplam 12 yeni tramvay olarak sipariş edilen araçlardan biri daha filoya katılırken, söz konusu tramvayların şehir içi ulaşımda hizmet vermeye hazırlandığı kaydedildi.

filo ve hizmete giriş planı:

12 yeni aracın tamamının hizmete girmesiyle Samsun’un raylı sistemindeki araç sayısı 29dan 41e yükselecek. Başkan Doğan, kalan 7 tramvayın etap etap Samsun’a ulaşacağını ve vatandaşların hizmetine sunulacağını bildirdi.

Belediye yetkilileri, yeni tramvayların devreye alınmasıyla kent içi raylı sistemin kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini belirtirken, Başkan Doğan yeni araçların Samsun’a hayırlı olmasını diledi.

42 METRE UZUNLUĞUNDA VE 402 YOLCU KAPASİTELİ 12 YENİ TRAMVAYIN TAMAMININ HİZMETE GİRMESİYLE SAMSUN’UN RAYLI SİSTEM FİLOSUNDAKİ ARAÇ SAYISI 29’DAN 41’E YÜKSELECEK.