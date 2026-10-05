Samsun’un su altyapısında yeni adım: Selahattin Ereren tesisinde yüzde 72 tamamlandı

Selahattin Ereren ikinci kademe inşaatında son durum:

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Tekkeköy ilçesinde yürütülen Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi 2. Kademe İnşaatı Projesi'nde çalışmalar sürdürüyor. Projenin yatırım bedeli yaklaşık 1,7 milyar TL olarak kaydedildi ve fiziki gerçekleşme oranı bugün itibarıyla %72'ye ulaştı.

Yeni kademenin devreye girmesiyle tesisin üreteceği arıtma kapasitesi ciddi oranda artacak. İnşaatın tamamlanması halinde ikinci kademe, şehre günlük 200 bin metreküp ilave içme suyu arıtma kapasitesi sunacak. Mevcut tesiste devam eden revizyon çalışmaları da tamamlandığında Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin toplam günlük kapasitesinin 400 bin metreküpe ulaşması hedefleniyor.

Hangi yapılar tamamlandı:

Proje kapsamında inşa edilen birçok yapı büyük ölçüde bitirildi. Ambar, su deposu, filtre binası, laboratuvar, trafo-jeneratör ile barınma ve sosyal tesis binalarında ana imalatlar tamamlanmış durumda; bazı noktalarda ise son imalat ve montaj işleri sürdürülüyor. Mevcut arıtma tesislerinde eş zamanlı yürütülen revizyon çalışmalarıyla mevcut sistemin yeni tesisle uyumlu, daha modern bir yapıya kavuşması planlanıyor.

Ayrıca proje, bölgesel kapasiteyi güçlendirecek tesisleri de içeriyor. Kapsamda Karadeniz Bölgesi'nin en büyük içme suyu ve atık su laboratuvarlarından birinin kurulması hedefleniyor; aynı zamanda su ve kanalizasyon idareleri arasında en büyük ambar binasının hizmete alınması amaçlanıyor. Bu yatırımlar, sadece üretim kapasitesini değil, su kalitesi izleme ve işletme altyapısını da güçlendirecek.

Belediye başkanının değerlendirmesi:

Halit Doğan, projenin şehrin geleceği açısından önemine vurgu yaparak, "Şehrimizin sadece bugünkü ihtiyaçlarını değil, gelecek yıllardaki su ihtiyacını da karşılayacak güçlü bir altyapı oluşturuyoruz. Bu noktada Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi 2. Kademe İnşaatı, Samsun’umuzun geleceğine yaptığımız en önemli yatırımlardan birisi" ifadelerini kullandı.

Başkan Doğan ayrıca sahada görev yapan ekiplere teşekkür ederek, "Her geçen gün biraz daha yükselen bu proje tamamlandığında, hemşehrilerimiz için daha güvenli, daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir içme suyu altyapısı oluşturmuş olacağız. Samsun’un her damla suyunu güvence altına almak için çalışıyoruz" dedi ve projenin tamamlanmasıyla birlikte şehrin su arz güvenliğinin önemli ölçüde artacağını belirtti.

Projenin tamamlanmasına yönelik takvim ve detaylı revizyon programları saha çalışmalarının ilerleyişine göre şekillenirken, SASKİ yetkilileri yatırımların planlandığı şekilde yürütüldüğünü ve hedeflenen kapasite artışının sağlanması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SAMSUN’DA YAKLAŞIK 1,7 MİLYAR TL YATIRIMLA HAYATA GEÇİRİLEN SELAHATTİN EREREN İÇME SUYU ARITMA TESİSİ 2. KADEME İNŞAATINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR. FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANININ YÜZDE 72’YE ULAŞTIĞI PROJE TAMAMLANDIĞINDA, YENİ TESİS GÜNLÜK 200 BİN METREKÜP İÇME SUYU ARITMA KAPASİTESİNE SAHİP OLACAK