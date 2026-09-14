Samsun'un su güvencesi: Salıpazarı'na 1,1 milyar TL'lik arıtma tesisi

Projenin kapsamı:

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Salıpazarı Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisinin inşaatı Alanyaykın Mahallesi'nde başladı. Projenin yatırım bedeli 1,1 milyar TL olup, tesis tamamlandığında Salıpazarı, Çarşamba ve Terme ilçelerine kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlanması hedefleniyor.

Salıpazarı Barajı'ndan temin edilecek ham su, terfi merkezi aracılığıyla arıtma tesisine taşınacak ve modern fiziksel ile kimyasal arıtma kademelerinden geçirilecek. Proje yalnızca arıtma ünitesini değil aynı zamanda iletim ve dağıtım altyapısını da kapsıyor.

Teknik detaylar:

Tesisin günlük kapasitesi 100 bin metreküp olarak planlandı. Bu kapasite ile bölgenin orta ve uzun vadeli su ihtiyacına cevap verilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında yer alacak başlıca bileşenler arasında temiz su deposu, filtre geri yıkama ve su kazanım tankları, çamur yoğunlaştırma ve susuzlaştırma üniteleri ile kimya ve klor binaları yer alıyor. Ayrıca enerji ve işletme güvenliği için trafo-jeneratör merkezi ile idari ve yardımcı yapılar inşa edilecek.

Su kayıplarını azaltmaya yönelik geri kazanım mekanizmaları ve çevreye duyarlı çamur yönetim süreçleri tesisin tasarımında öne çıkan unsurlar arasında. İletim hattı altyapısı projenin kritik bir parçasını oluşturuyor: toplam 8 bin 300 metre uzunluğunda boru hattı döşenecek. Terfi merkezinden arıtma tesisine ham suyun ulaştırılması için 3 bin 950 metre çelik isale hattı ve arıtılan suyun depolara ulaştırılması amacıyla 4 bin 350 metre düktil boru hattı inşa edilecek.

Belediye başkanının değerlendirmesi:

Yatırımın Samsun’un içme suyu altyapısının güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun’umuzun geleceğine yönelik yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Suyun hayat olduğunu biliyor, hemşehrilerimize sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için altyapımızı geleceğin ihtiyaçlarını da gözeterek güçlendiriyoruz. Salıpazarı Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi, Salıpazarı, Çarşamba ve Terme ilçelerimizin içme suyu geleceği açısından çok önemli bir yatırım. SASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilecek bu tesisle birlikte bölgenin içme suyu altyapısını daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturacağız" dedi.

Milyarlık yatırımın yalnızca bugünün değil, yarının ihtiyaçlarını da karşılayacağını belirten Başkan Doğan, "Günlük 100 bin metreküp arıtma kapasitesine sahip olacak tesisimiz ve 8,3 kilometrelik yeni iletim ve dağıtım hatlarımızla şehrimizin su güvenliğini daha da güçlendireceğiz. Samsun’umuz için çalışmaya, şehrimizin her noktasında ihtiyaç duyulan yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu önemli yatırımın ilçelerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki içme suyu altyapısında hem kapasite artışı hem de su kalitesi açısından iyileşme hedefleniyor. SASKİ'nin planlanan iletim hatları ve ileri arıtma teknolojileri, yerel su güvenliğinin sağlanmasında merkezi rol oynayacak.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN SALIPAZARI BARAJI İÇME SUYU ARITMA TESİSİ’NİN İNŞAATINA BAŞLANDI. 1,1 MİLYAR TL’LİK YATIRIM BEDELİNE SAHİP TESİS, GÜNLÜK 100 BİN METREKÜP İÇME SUYU ARITMA KAPASİTESİYLE SALIPAZARI, ÇARŞAMBA VE TERME İLÇELERİNİN İÇME SUYU GELECEĞİNE GÜÇ KATACAK.