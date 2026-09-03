Üretici kadın standından Mezitli'ye: Meryem Önder'in badem ezmesinden markaya yolculuğu

Stand deneyiminden işletmeye:

Mersin Büyükşehir Belediyesinin üretici kadınlara yönelik desteklerinden yararlanan 60 yaşındaki Meryem Önder, yaklaşık 7 yıl önce belediyenin festivallerinde kurduğu üretici kadın stantlarında satış yaparak girişimcilik yolculuğuna başladı. Başlangıçta badem ezmesiyle pazara giren Önder, zaman içinde ürün gamını genişletti ve bir yıl önce Mezitli Kuyuluk'ta kendi işletmesini açtı.

Üretim süreci ve ürün çeşitliliği:

Önder, özellikle badem ezmesi olmak üzere badem, fındık ve fıstık ezmeleri ile çeşitli yağ ve kremalar üretiyor. Makine mühendisi olan oğlunun aracılığıyla tanıştığı badem ezmesi üretim makinesi, festival dönemindeki satışların katkısıyla alınmış; Önder, makinenin parasını stantlardaki gelirin önemli bir bölümünü kullanarak çıkardığını aktarıyor.

Ürünlerinde sağlıklı içerik kullanmaya özen gösteren Önder, şeker yerine bal ile tatlandırma yapıyor ve özellikle annelerden gelen talepler doğrultusunda çocukların da tüketebileceği kremalar geliştirdi. Toplamda 6-7 farklı çeşitte krema üretildiğini belirtiyor.

Belediye desteği ve pazarlama adımları:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki üretici kadın stantları, Önder gibi birçok kadına ilk satış ve tanıtım imkânını sundu. Önder, belediyenin desteğinin yalnızca stant sağlamakla sınırlı kalmadığını; ürünlerin paketlenmesi, şişelenmesi ve sunumu konularında da yönlendirme aldığını ifade ediyor.

Bu yönlendirmeler sayesinde ürünlerinin görünümü ve pazara sunumu geliştirildi; ayrıca Önder’in ürettiği doğal ürünler, Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. bünyesindeki kafelerde de satışa sunularak daha geniş tüketiciye ulaşmaya başladı.

Önder, üretici kadın stantlarının kendisine ekonomik kazanç sağlamakla kalmayıp özgüven verdiğini ve kendi işletmesini açmayı daha önce hayal bile edemediğini söyleyerek, kendi ayakları üzerinde durmak isteyen kadınlara çağrıda bulunuyor: "Ben yaptıysam onlar da yapar".

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ÜRETİCİ KADINLARA YÖNELİK DESTEKLERİNDEN YARARLANAN 60 YAŞINDAKİ MERYEM ÖNDER, YAKLAŞIK 7 YIL ÖNCE ÜRETİCİ KADIN STANTLARINDA BAŞLADIĞI SATIŞ YOLCULUĞUNU KENDİ İŞLETMESİNİ KURARAK SÜRDÜRDÜ.