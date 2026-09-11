Sanat ve dayanışma Kuşadası'nda buluştu

Fatih Altın'tan KUTO'ya ziyaret

Ünlü sanatçı Fatih Altın sahne adıyla 'Kekeçoğlan' olarak bilinen gösterisi öncesi, 1 Ekim'de Kuşadası'nda özel bir okulda düzenleyeceği oyun öncesinde Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan'ı ziyaret etti. Görüşmede sanatın toplumsal rolü ve sosyal sorumluluk projelerinin önemi üzerinde duruldu.

Ziyaretin içeriği:

Altın, Kuşadası'ndaki özel gösteriye Serdar Akdoğan ile KUTO yönetimini davet etti. Sohbet sırasında sanatçının projeleri ile topluma dokunan çalışmaları ele alındı; görüşmeye KUTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz da katıldı.

Söke için planlanan dayanışma etkinliği:

Fatih Altın, Kuşadası gösterisinin ardından Ekim ayında DMD hastası 11 yaşındaki Sökeli Mert Özkaya yararına Söke'de özel bir oyun sahneleyeceğini Başkan Akdoğan'a aktardı. Akdoğan, sanatın sosyal dayanışmaya katkısına dikkat çekerek, Mert için düzenlenecek etkinliğin geniş destek bulmasının önemini vurguladı. Görüşme, sanat ve toplum yararına iş birliği çağrısıyla tamamlandı.

KUTO BAŞKANI SERDAR AKDOĞAN, FATİH ALTIN’I AĞIRLADI