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Sanayi sitesinde dükkan yangını otomobili kullanılamaz hale getirdi

Kartepe İstasyon Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde çıkan yangın, bitişikteki otomobile sıçradı; itfaiye söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 22:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sanayi sitesinde dükkan yangını otomobili kullanılamaz hale getirdi

Sanayi sitesinde dükkan yangını otomobili kullanılamaz hale getirdi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Sanayi Sitesi’nde saat 21.00 sıralarında bir dükkanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, dükkanın hemen yanındaki otomobile sıçradı ve araç alevlere teslim oldu.

Müdahale ve zarar tespiti:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi ve dükkanda da hasar meydana geldi.

Görüntüler ve soruşturma:

Dükkan ile otomobilin yandığı anlar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangının çıkış nedeni hakkında henüz bilinmeyen nedenle olduğu belirtilirken, olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Olayda can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı; soruşturmanın tamamlanmasıyla yangının nedeni ve hasarın boyutu netleşecek.

KOCAELİ&#039;NİN KARTEPE İLÇESİNDE BİR DÜKKANDA ÇIKAN YANGIN, YANINDA BULUNAN OTOMOBİLE SIÇRADI....

KOCAELİ'NİN KARTEPE İLÇESİNDE BİR DÜKKANDA ÇIKAN YANGIN, YANINDA BULUNAN OTOMOBİLE SIÇRADI. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLEN YANGINDA OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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