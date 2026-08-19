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Sandıklı'da dördüncü kattan düşen kadın yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 62 yaşındaki Fatma Koç, dördüncü kattan düşerek ağır yaralandı; kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:44

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 12:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sandıklı'da dördüncü kattan düşen kadın yaşamını yitirdi

olayın gelişimi:

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Ece Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 62 yaşındaki Fatma Koç henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin dördüncü kat penceresinden düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

müdahale ve hastane süreci:

Bölgeye sevk edilen ambulansla Koç ilk olarak sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen, talihsiz kadın hastanede yaşamını yitirdi.

soruşturma başlatıldı:

Olayın ardından jandarma ve ilgili birimler tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, düşmenin nedenine ilişkin araştırmanın sürdüğünü bildirdi.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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