Sandıklı'da dördüncü kattan düşen kadın yaşamını yitirdi

olayın gelişimi:

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Ece Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 62 yaşındaki Fatma Koç henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin dördüncü kat penceresinden düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

müdahale ve hastane süreci:

Bölgeye sevk edilen ambulansla Koç ilk olarak sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen, talihsiz kadın hastanede yaşamını yitirdi.

soruşturma başlatıldı:

Olayın ardından jandarma ve ilgili birimler tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, düşmenin nedenine ilişkin araştırmanın sürdüğünü bildirdi.

OLAY YERİ