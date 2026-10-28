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Şanlıurfa sanayi sitesi esnafı kavşak ve sinyalizasyon istiyor

Şanlıurfa'daki sanayi sitesi esnafı, kavşak ve sinyalizasyon bulunmayan bağlantı yolunda artan kazalar nedeniyle yetkililerden acil önlem talep ediyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:06

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şanlıurfa sanayi sitesi esnafı kavşak ve sinyalizasyon istiyor

Şanlıurfa sanayi sitesinde kavşak eksikliği esnafı zor durumda bırakıyor

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu üzerindeki MEFAK Oto Galericiler Sitesi, Mobilyacılar Sitesi ve Karma Sanayi Sitesi’ni bağlayan yol, yaklaşık bir yıl önce hizmete girmesine karşın kavşak veya trafik ışığı bulunmaması nedeniyle esnaf ve müşteriler için tehlike oluşturuyor. Bölge sakinleri, yolda sinyalizasyon olmadığı için sık sık maddi hasarlı ve yaralamalı kazalar yaşandığını belirtiyor.

yoğun saatlerde risk ikiye katlanıyor:

Özellikle sabah ve akşam yoğunluğunda Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönüne giden işçi servisleri ile sivil araç trafiğinin artması, kavşaksız bağlantı yolunda riskleri yükseltiyor. Esnaf, ana yola kavşak olmadan girmeye çalışan sürücülerin büyük tehlike aldığını, kazaların en çok bu saatlerde meydana geldiğini aktarıyor. Osman Çalışkan yol üzerindeki yoğunluğu "OSB’de saat 17.00 olduğunda yaklaşık 500-600 işçi servisi geçiyor" sözleriyle özetliyor.

esnaftan net talepler ve çağrı:

Can güvenliğinden endişe duyan site esnafı, müşterilerin de bu korku nedeniyle sitelere gelmekte tereddüt ettiğini söylüyor. Esnaflar hem zaman kaybı yaşadıklarını hem de araçlarının zarar gördüğünü belirterek yetkililerden acil müdahale talep ediyor. MEFAK Oto Galericiler Sitesi Başkanı Mustafa Kılıç, bölgede yaklaşık 15 kooperatif bulunduğunu ve sadece galericiler sitesinde yaklaşık 500 işyeri olduğunu hatırlatarak "Can güvenliğimiz yok" dedi.

Saha temsilcileri, sinyalizasyondan ziyade kavşak yapılmasını istiyor. Osman Çalışkan, yoldan geçen ağır kamyon ve damperli araçlara dikkat çekerek, "Kaza olduğunda ölüme sebebiyetten ziyade bir cinayet olacak" uyarısında bulundu. Kadir Aslan da Antep istikametinden gelenlerin giriş yapamadıkları için ilerden dönmeye çalıştığını ve bunun da yeni kazalara yol açtığını ifade etti.

Yaklaşık bir yıldır burada faaliyet gösterdiklerini söyleyen Abdulhamit Koşar, kavşak talebiyle ilgili kendilerine gelen bir çalışmanın olmadığını belirtti. Ömer Karataş ise kaza korkusu nedeniyle müşterilerine alternatif yol tarif edip çevreyoluna yönlendirdiklerini anlattı.

Esnafın ortak talebi, kavşak ve/veya sinyalizasyon eksikliğinin giderilmesi için yetkililerin hızlı hareket etmesi. Bölge sakinleri, ölümlü kazalar yaşanmadan önce somut bir düzenleme yapılmasını istiyor.

ŞANLIURFA&#039;DA YAKLAŞIK 1 YIL ÖNCE HİZMETE AÇILAN SANAYİ SİTESİ ESNAFI KAVŞAK VE SİNYALİZASYON...

ŞANLIURFA'DA YAKLAŞIK 1 YIL ÖNCE HİZMETE AÇILAN SANAYİ SİTESİ ESNAFI KAVŞAK VE SİNYALİZASYON BULUNMAYAN YOLDA TOPLANARAK, YETKİLİLERE "ÖLÜMLÜ KAZALAR YAŞANMADAN ÖNLEM ALIN" ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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