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Montella istifa etmiyor: projeye ve oyunculara inancım tam

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya mağlubiyetinin ardından istifa sinyali vermediğini, projeye ve oyunculara inandığını vurguladı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 02:28

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 02:43

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Montella istifa etmiyor: projeye ve oyunculara inancım tam

Montella basın toplantısında istifa iddialarını reddetti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi A Grubu’nda İtalya’ya 4-1 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında istifa etmeyi düşünmediğini söyledi. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’ndaki karşılaşma sonrası konuşan Montella, yürüttükleri projeye ve oyunculara olan güvenini sık sık vurguladı.

maçın genel değerlendirmesi:

Montella, takımın son iki buçuk yıldaki yükselişine dikkat çekti: "Bu takım 2,5 sene önce C Ligi’ndeydi, benimle birlikte B Ligi’ni kazandık ve şu an A Ligi’ndeyiz." İtalya karşısında özellikle ilk 30 dakikada beklenenden uzak bir performans sergilendiğini belirten teknik direktör, "İlk 30 dakika maça çok kötü başladık, alışılmışın dışında bir milli takım seyrettirdik" dedi.

Karşılaşmanın istatistikleri üzerinden piyasa değerlerine değinen Montella, iki takımın değerlerini İtalya 840 milyon euro, Türkiye 417 milyon euro şeklinde paylaştı ve sahadaki seviye farkının maç temposunu etkilediğini ifade etti. İkinci yarıda takımın reaksiyon gösterdiğini ancak sonucun beklendiği gibi olmadığını söyledi: "İkinci yarı reaksiyon gösterdik 3-1 yaptık. 4-1 olunca istediğimiz sonuç olmadı."

oyunculara destek ve entegrasyon planı:

Montella, eksik kadro ve oyuncu pozisyonlandırmaları konusunda da açıklamalarda bulundu. Barış ve Kerem’in kendi mevkilerinin dışında görev yaptığını, ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söyledi. Yeni isimlerin A düzeyine entegrasyonunun kolay olmadığını belirten Montella, "Önünü kapatmaktansa kademeli entegre etmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum." örneğini vererek Orkun’un uzun süren sakatlığının ardından sahada fedakârlık yaptığını anlattı.

Teknik ekip olarak futbolcuların arkasında olduklarını vurgulayan Montella, "Futbolcularımızın sonuna kadar arkalarındayız" ifadelerini kullandı ve yaptıkları çalışmalara inancının tam olduğunu tekrar etti.

taraftar tepkisi ve zihinsel hazırlık:

Montella, tribünlerden gelen ıslıklanmaya ilişkin olarak da konuştu: "İlk 30 dakikada beklentilerin altında kaldığımız için hak ettiğimizi düşünüyorum ama ondan sonra biraz abartıldığını düşünüyorum." Altay’a yönelik ıslıklanmaların kendisini derinden üzdüğünü söyleyen Montella, hataların futbolda doğal olduğunu ve destekleyici yaklaşımın daha faydalı olacağını belirtti.

Ayrıca maç düzeylerinde zihinsel rejenerasyonun fiziksel hazırlık kadar önemli olduğuna dikkat çeken Montella, takımın maçlara yüzde yüz konsantrasyonla hazırlanmasının gerekliliğini vurguladı: "Bilinçaltınızda bu tarz maçlara yüzde 100 konsantre olmazsanız... takım halinde bazı şeyleri eksik yapmaya başlıyorsunuz."

İstifa sorusuna ise net yanıt veren Montella, "Hayır, yaptığım çalışmalara inanıyorum. Önemli fırsatlarım varken bile gitmedim. Çünkü burada sürdürdüğümüz çalışmalarımız var, futbolcularıma inancımız sonuna kadar devam ediyor" dedi. Başkanla galibiyet ve mağlubiyetlerde fikir alışverişi yaptıklarını, böyle bir gündemlerinin olmadığını ve olası bir durumda önce futbolcularıyla konuşacağını belirtti.

Toplantı boyunca Montella, maçın ilk bölümündeki eksikliklerden ders çıkaracaklarını, özgüveni kaybetmeden yoluna devam edeceklerini ve kademeli entegrasyon ile kısa vadede daha sağlam bir A Milli Takım kadrosu kurmayı hedeflediklerini vurguladı.

VİNCENZO MONTELLA&#039;DAN İSTİFA AÇIKLAMASI

VİNCENZO MONTELLA'DAN İSTİFA AÇIKLAMASI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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