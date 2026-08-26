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Şanlıurfa'da kırsal adrese operasyon: 625 kök kenevir ve 4 kilo esrar ele geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Eyyübiye'de düzenlediği operasyonda 625 kök kenevir ile 4 kilogram esrar bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şanlıurfa'da kırsal adrese operasyon: 625 kök kenevir ve 4 kilo esrar ele geçirildi

Operasyonun detayları:

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında Eyyübiye ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyon, Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Ele geçirilenler ve gözaltı:

Arama sırasında 625 kök kenevir ile yaklaşık 4 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; şüphelinin karakoldaki işlemleri devam ediyor.

Soruşturmanın seyri ve hedefi:

Güvenlik güçleri, operasyonun özellikle uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmanın parçası olduğunu belirtti. Ele geçirilen materyaller ve toplanan deliller, soruşturma kapsamında değerlendirilecek ve benzer olayların önlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek.

ŞANLIURFA&#039;DA 625 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

ŞANLIURFA'DA 625 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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