Şanlıurfa'da kırsal adrese operasyon: 625 kök kenevir ve 4 kilo esrar ele geçirildi

Operasyonun detayları:

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında Eyyübiye ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyon, Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Ele geçirilenler ve gözaltı:

Arama sırasında 625 kök kenevir ile yaklaşık 4 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; şüphelinin karakoldaki işlemleri devam ediyor.

Soruşturmanın seyri ve hedefi:

Güvenlik güçleri, operasyonun özellikle uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmanın parçası olduğunu belirtti. Ele geçirilen materyaller ve toplanan deliller, soruşturma kapsamında değerlendirilecek ve benzer olayların önlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek.

ŞANLIURFA'DA 625 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ