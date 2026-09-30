Hatay altyapısına teknoloji odaklı adım: HATSU SUTEK'te projeleri tanıttı

HATSU'nun fuar katılımı:

Hatay Büyükşehir Belediyesi Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), Ankara'da düzenlenen 4. Su ve Su Teknolojileri (SUTEK) Fuarına katılarak Hatay genelinde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını tanıttı. Etkinlik 23-26 Eylül tarihlerinde Başkent Millet Bahçesi AKM Fuar Alanında gerçekleştirildi ve HATSU temsilcileri fuar süresince sektör paydaşlarıyla bir araya geldi.

yerinde incelemeler:

Fuar alanında su ve kanalizasyon hizmetlerinde kullanılan yeni sistemler ve teknolojiler yerinde incelendi. HATSU ekipleri, farklı illerden gelen su ve kanalizasyon idareleriyle görüşmeler yaparak uygulama örneklerini gözlemledi ve altyapı çözümlerine dair teknik yaklaşımlar hakkında bilgi aldı. Bu temaslar, mevcut projelere yönelik karşılaştırmalı değerlendirme yapma imkanı sağladı.

hatay'a yansıyacak çalışmalar:

HATSU yetkilileri, fuarda edinilen bilgi ve deneyimlerin Hatay'daki çalışmalara entegrasyonu için planlama yapıldığını belirtti. Amaç, hizmet kapasitesini artırmak ve altyapı sistemlerini modern teknolojilerle güçlendirmek. Ayrıca kurumlar arası deneyim paylaşımı sayesinde Hatay'da yürütülen altyapı yatırımlarının sektör temsilcilerine aktarılması sağlandı; bu iletişim yeni işbirliklerine ve teknik adaptasyonlara zemin hazırlayabilir.

Genel olarak HATSU'nun SUTEK katılımı, hem kentte süren projelerin görünürlüğünü artırdı hem de su yönetiminde uygulanabilir teknolojilerin sahaya taşınması yönünde somut adımların atılmasına katkı verdi.

HATSU TEMSİLCİLERİ, ANKARA’DA DÜZENLENEN 4. SU VE SU TEKNOLOJİLERİ (SUTEK) FUARI’NA KATILARAK SU YÖNETİMİ VE ALTYAPI TEKNOLOJİLERİNİ İNCELEDİ.