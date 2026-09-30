Dolar 49,0137 +0,03%
Euro 55,7141 +0,23%
Bist 12.212,59 -0,63%
Altın Gram 6.659,60 +1,11%
EUR/USD 1,1364 +0,15%
Brent Petrol 96,87 +0,74%
--°

Kastamonu Üniversitesi'nden YDF takımı RoboLig Türkiye finaline yükseldi

Kastamonu Üniversitesi Tosya MYO'dan YDF takımı, Deneyap Kart V2 tabanlı modüler robotuyla RoboLig 2026 Türkiye finaline yükseldi; final Şanlıurfa'da.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

Kastamonu Üniversitesi'nden YDF takımı RoboLig Türkiye finaline yükseldi

Kastamonu Üniversitesi'nden YDF takımı RoboLig Türkiye finaline yükseldi

Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan YDF Takımı, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen RoboLig Yarışması'nda elde ettiği başarıyla Türkiye finalinde yarışmaya hak kazandı. Takımın performansı, yarışmanın değerlendirme süreçlerinde öne çıktı ve Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazanan takımlar arasına girdi.

Başarı yolculuğu:

YDF Takımı, ön değerlendirme raporu aşamasından 72,5 puan, proje değerlendirme raporu aşamasından ise 91 puan aldı. Video değerlendirme etabını da tamamlayan ekip, bu puanlarla RoboLig Türkiye finaline yükseldi ve değerlendirme süreçlerinde istikrarlı bir performans sergiledi.

Robotun tasarımı ve görevleri:

Takımın geliştirdiği proje, mekanik tasarım, elektronik donanım ve gömülü yazılım sistemlerini bir araya getiren modüler bir robot sisteminden oluşuyor. Sistem, Deneyap Kart V2 tabanlı mimari üzerinde kurulmuş; özellikle zorlu yarışma parkurundaki koli alma-bırakma ile zipline görevlerini yerine getirecek şekilde tasarlandı. Modüler yapı, bakım ve yazılım güncellemelerini kolaylaştıracak şekilde planlandı.

YDF Takımı, akademik danışmanlık görevini yürüten Öğretim Görevlisi Muhammed Canhakan Bodur liderliğinde Talha Eser, Emre Acar, Baran Akbaba ve Ali Altuntaş'tan oluşuyor. Takım, RoboLig 2026 Türkiye finalinde 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanında düzenlenecek yarışmada Kastamonu Üniversitesi'ni temsil edecek.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ, TEKNOFEST 2026 KAPSAMINDA DÜZENLENEN ROBOLİG YARIŞMASI’NDA...

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ, TEKNOFEST 2026 KAPSAMINDA DÜZENLENEN ROBOLİG YARIŞMASI’NDA TÜRKİYE FİNALİNDE YARIŞMAYA HAK KAZANDI.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bayraktar AKINCI TEKNOFEST Güneydoğu'da büyük ilgi gördü
images

Hezarfen'in başarısı: GİBTÜ takımı TEKNOFEST'te finale kaldı
images

Şanlıurfa'da TEKNOFEST başladı: gökyüzü gösterileri ve aile etkinlikleri
images

baün'de dijital iş süreçleri ve yapay zekâ destekli erp atölyesi başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kovancılar'da çatı yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Peçeteye emdirilmiş 900 içimlik ele geçirildi: Sandıklı'da 2 kişi tutuklandı

Kütahya'ya yeni arkeoloji ve maden müzesiyle 612 milyon liralık kültür yatırımı

FMO’dan Garanti BBVA Leasing’e 30 milyon euro yeşil finansmanle işletmelere uzun vadeli destek

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi