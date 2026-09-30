Kastamonu Üniversitesi'nden YDF takımı RoboLig Türkiye finaline yükseldi

Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan YDF Takımı, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen RoboLig Yarışması'nda elde ettiği başarıyla Türkiye finalinde yarışmaya hak kazandı. Takımın performansı, yarışmanın değerlendirme süreçlerinde öne çıktı ve Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazanan takımlar arasına girdi.

Başarı yolculuğu:

YDF Takımı, ön değerlendirme raporu aşamasından 72,5 puan, proje değerlendirme raporu aşamasından ise 91 puan aldı. Video değerlendirme etabını da tamamlayan ekip, bu puanlarla RoboLig Türkiye finaline yükseldi ve değerlendirme süreçlerinde istikrarlı bir performans sergiledi.

Robotun tasarımı ve görevleri:

Takımın geliştirdiği proje, mekanik tasarım, elektronik donanım ve gömülü yazılım sistemlerini bir araya getiren modüler bir robot sisteminden oluşuyor. Sistem, Deneyap Kart V2 tabanlı mimari üzerinde kurulmuş; özellikle zorlu yarışma parkurundaki koli alma-bırakma ile zipline görevlerini yerine getirecek şekilde tasarlandı. Modüler yapı, bakım ve yazılım güncellemelerini kolaylaştıracak şekilde planlandı.

YDF Takımı, akademik danışmanlık görevini yürüten Öğretim Görevlisi Muhammed Canhakan Bodur liderliğinde Talha Eser, Emre Acar, Baran Akbaba ve Ali Altuntaş'tan oluşuyor. Takım, RoboLig 2026 Türkiye finalinde 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanında düzenlenecek yarışmada Kastamonu Üniversitesi'ni temsil edecek.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ, TEKNOFEST 2026 KAPSAMINDA DÜZENLENEN ROBOLİG YARIŞMASI’NDA TÜRKİYE FİNALİNDE YARIŞMAYA HAK KAZANDI.