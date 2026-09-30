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baün'de dijital iş süreçleri ve yapay zekâ destekli erp atölyesi başladı

Balıkesir Üniversitesi'nde başlayan atölye, öğrencilere yapay zekâ destekli ERP uygulamaları, Odoo ile Python geliştirme ve dijital dönüşüm deneyimi sunuyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:12

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EDİTÖR: İrem Özkan

baün'de dijital iş süreçleri ve yapay zekâ destekli erp atölyesi başladı

BAÜN'de atölye lansmanı ve hedefleri:

Balıkesir Üniversitesi'nde öğrencilerin dijital dönüşüm, yapay zekâ ve kurumsal kaynak planlama (ERP) alanlarındaki bilgi ve uygulama becerilerini artırmaya yönelik "Dijital İş Süreçleri ve Yapay Zekâ Destekli ERP Atölyesi" programının lansmanı gerçekleştirildi. Program, üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisi, Yapay Zekâ Koordinatörlüğü ve Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Topluluğu iş birliğiyle düzenlendi.

Açılış konuşmalarını Prof. Dr. Fatih Satıl, Doç. Dr. Fatmagül Tolun, Öğr. Gör. Dr. Serpil Günaydın ve Öğr. Gör. Ali Erfidan gerçekleştirdi. Etkinlik, katılımcılara hem teorik çerçeveyi hem de uygulamalı becerileri kazandırmayı hedefliyor.

Eğitim içeriği ve uygulamalı oturumlar:

Atölye, BAÜN Teknoloji Transfer Ofisi ortamında gerçekleştirilen oturumlarda fonksiyonel ERP ve iş süreçleri, yapay zekâ destekli iş uygulamaları, Odoo Framework ile uygulama geliştirme ve Python kullanılarak ERP üzerinde geliştirme konularını kapsadı. Eğitimlerde ayrıca CRM, satış, stok, muhasebe ve üretim gibi temel işletme süreçleri üzerinden gerçek iş dünyası senaryoları ele alındı.

Programa eğitmen olarak katılan Odoo Eğitim Danışmanı Tolga Mermer ve Yazılım ve Yapay Zekâ Uzmanı Süleyman Mammadov rehberliğinde katılımcılar, Odoo ekosistemi üzerinde uygulama geliştirme süreçlerini doğrudan deneyimleme imkânı buldu. Bu sayede ERP sistemlerinin iş süreçlerinin dijitalleştirilmesindeki rolü uygulamalı olarak gözlemlendi.

Katılımcı avantajları ve sertifikasyon:

Atölye, öğrencilerin yapay zekâ, ERP ve yazılım teknolojilerindeki gelişmeleri takip etmelerini, bu teknolojileri iş süreçlerine uyarlayabilmelerini ve dijital iş dünyasına yönelik yetkinliklerini geliştirmelerini amaçlıyor. Eğitim, teorik bilginin uygulama deneyimiyle desteklenmesine odaklanıyor.

Programın sonunda katılımcılara sertifika verileceği bildirildi. Ayrıca katılımcılara Odoo yazılımlarına 2 yıl ücretsiz lisans erişimi ve uygulama geliştirme çalışmalarını sürdürebilmeleri amacıyla sınırsız Odoo veritabanı desteği sağlanacağı açıklandı. Bu destekler, öğrencilerin edindikleri bilgileri pratik projelere dönüştürmesine olanak tanıyacak.

Atölye, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirirken, öğrencilerin iş dünyasının dijital dönüşüm ihtiyaçlarına yönelik yetkinlik kazanmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

BAÜN’DE DİJİTAL İŞ SÜREÇLERİ VE YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ EĞİTİM PROGRAMI BAŞLADI

BAÜN’DE DİJİTAL İŞ SÜREÇLERİ VE YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ EĞİTİM PROGRAMI BAŞLADI

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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