Şanlıurfa'da valizden 39 kilo 700 gram skunk çıktı, bir yolcu gözaltına alındı

Olayın ortaya çıkışı:

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, rutin uygulama kapsamında bir yolcu otobüsünü durdurdu ve bagaj bölümünde arama yaptı.

Arama sırasında bir yolcuya ait valizin içinde 61 parça halinde toplam 39 kilo 700 gram skunk bulundu ve maddeler emniyet güçleri tarafından muhafaza altına alındı.

Şüpheli ve adli süreç:

Gözaltına alınan yolcu karakola götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ve gerekli adli işlemler yetkili birimlerce yürütülüyor.

Emniyet ekiplerinin bulguları, olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilmesine yönelik delil olarak dosyaya eklendi; süreçle ilgili gelişmeler yetkili mercilerce açıklanacak.

ELE GEÇİRİLENLER