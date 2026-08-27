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Şanlıurfa'nın tescilli fıstığında hasat başladı, tesislere akış hız kazandı

Şanlıurfa'da tescilli Urfa Keten Köyneği ve Antep fıstığında hasat başladı. Üreticiler ürünleri işleyip iç fıstığın fiyatı 1.700-2.000 TL aralığında.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 11:28

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EDİTÖR: Berk Doğan

Şanlıurfa'nın tescilli fıstığında hasat başladı, tesislere akış hız kazandı

Şanlıurfa'nın tescilli fıstığında hasat başladı, tesislere akış hız kazandı

Şanlıurfa'da tarımsal üretimin öne çıkan değerlerinden olan tescilli Urfa Keten Köyneği fıstığı ile Antep fıstığında hasat sezonu başladı. Üreticiler, yaklaşık altı aylık gelişim ve olgunlaşma sürecinin ardından bahçelerden topladıkları ürünleri işleme tesislerine taşıyor.

Tarladan işleme tesislerine:

Hasat edilen fıstıklar üreticiler tarafından özenle toplanıp önce kabartma veya fıstık kavlatma tesislerine gönderiliyor. Tesislerde ilk etapta yaş, dolu ve boş ayrımı yapılıyor; ardından fırfıra konularak çöplerinden ayrıştırma işlemi gerçekleştiriliyor. Çuvallara alınan fıstıklar, işlenmek üzere sanayi bölgesindeki tesislere sevk edilip kalite ve iriliklerine göre paketleniyor.

Ziraat Mühendisi Mehmet Emin Doğan, yıl boyunca çiftçilere teknik destek verdiklerini ve planlı kontrollerin ardından hasat dönemine geçildiğini belirtti. Üreticiler hasadın ardından tesislere yönlendirme ve işleme süreçlerinde dikkatli davranıyor.

Fiyatlar ve pazar beklentileri:

Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin ise fiyat ve işlemler hakkında bilgi vererek, kontrollerin tamamlanmasının ardından çiftçilerin römorklara doldurdukları fıstıkları tesislere götürdüğünü anlattı. Bilgin, su altı yaş fıstığın 245 liradan işlendiğini, iç fıstığın ise bin 700 ile 2 bin lira arasında işlem gördüğünü ifade etti. Hasat edilen ürünlerin işleme ve paketleme süreçlerinin tamamlanmasının ardından iç ve dış pazarlara sunulması bekleniyor.

URFA KETEN KÖYNEĞİ FISTIĞI TESİSLERDE İŞLENMEYE BAŞLADI

URFA KETEN KÖYNEĞİ FISTIĞI TESİSLERDE İŞLENMEYE BAŞLADI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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