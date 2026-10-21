Sapanca Gölü'nün yükselişi: kuraklıktan sonra su seviyesi iki yılın zirvesine çıktı

seviye iki yılda en yüksek noktaya ulaştı:

Marmara Bölgesi'nin ana içme suyu kaynaklarından biri olan Sapanca Gölü, geçen yıl etkili olan aşırı kuraklığın ardından gelen yağışlarla birlikte belirgin bir yükseliş kaydetti. Gölün su kotu geçen yıl 28,98 metreye kadar düşmüş, iskeleler karada kalmış ve kıyılarda çatlaklar oluşmuştu. Havadan görüntülenen son görüntülerde göldeki toparlanma net biçimde gözlemlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) verilerine göre, gölün su seviyesi 1 Ekim'de 29,87 metre olarak ölçülmüş ve kısa sürede yaşanan hızlı artışla 20 Ekim itibarıyla 30,56 metre ile son iki yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

yağışların etkisi ve ölçümler:

SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Sakarya genelinde ölçülen yağış miktarının kent tarihindeki en yüksek değerlerden biri olduğunu belirtti. Sakallıoğlu, 'Belli ilçelerimizde yer yer toplam 400 kilogramın üzerinde bir yağış düştü' diyerek yoğun yağışların göle doğrudan katkı sağladığını ifade etti.

Sakallıoğlu ayrıca yaptığı değerlendirmede geçmiş ölçümlere de değinerek 'Daha önce Haziran 2025 yılında ölçülen seviyeye ulaşmış olduk. 28 metre 41 santim olan Ocak 2026 yılındaki su kodumuz şu anda 31 metre 54 santim koduna yükselmiş durumda' ifadelerini kullandı.

içme suyu güvenliği ve barajların rolü:

Yetkililer, son yağışlarla birlikte göle sağlanan taze su miktarının şehrin içme suyu stoklarına rahatlama getirdiğini söylemişlerdir. Sakallıoğlu'na göre, son dönemde Sapanca Gölü'ne yapılan takviye ile yaklaşık 32 milyon metreküp taze su göle girmiştir; bu hacim, kentin yaklaşık 4-5 aylık içme suyu ihtiyacına denk gelmektedir.

Ayrıca gölü besleyen derelerdeki artış ile Kocaeli'nin kullandığı Yuvacık ve Akçay barajlarındaki su seviyelerinin yükselmesi, gölden alınan su miktarını azaltarak kaynak üzerindeki baskıyı hafifletmiştir. SASKİ verileri, son yağışlarla gölde yaklaşık 66 santimetrelik bir artış olduğunu kayıt altına almıştır.

Belediye yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın 'Sapanca Gölü'nü koruyalım yeter' düsturuyla gölden su alımını asgariye indirme yönünde çalışmalar yürüttüklerini vurgulamıştır.

izleme ve su kalitesi çalışmaları:

SASKİ yetkilileri göldeki su miktarı ve kalitesinin düzenli takip edildiğini belirtiyor. Kuruma göre gölden periyodik olarak 9 farklı noktadan numune alınmakta ve analizler yapılmaktadır. Geçtiğimiz yaz bazı kesimlerde yosunumsu görüntüler oluşmuş, ancak ekiplerin yaptığı incelemelerde bu durumun sınırları içinde olduğu değerlendirilmişti.

Sakallıoğlu, 'hem su üstünde hem su altında uzman ekibimizle suyun kalitesini takibe alıyoruz' diyerek izleme faaliyetlerinin sürdüğünü ifade etti. Yetkililer, yağışlı mevsimin devam etmesi hâlinde göldeki artışın sürmesi ve ekosistemin korunarak tahliyelerin dikkatle yapılması gerektiğini belirtiyorlar.

Uzman ve yetkililerin ortak mesajı, son dönemdeki yükselişin su güvenliği açısından olumlu olduğu, ancak gölün ekolojik dengesinin korunması için izleme ve kontrollü su yönetiminin önemini koruduğudur.

GÖLDEKİ TEKNELER SULAR ALTINDA KALDI