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Sapanca'da yükselen sel evin temelini söktü, yıkım saniyeler sürdü

Sapanca Fevziye'de etkili sağanak sonrası dere aniden kabarıp, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir evin saniyeler içinde yıkıldığı görüldü.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 18:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sapanca'da yükselen sel evin temelini söktü, yıkım saniyeler sürdü

Sapanca'da dere kenarındaki ev sel sularına yenildi

Fevziye bölgesinde etkili olan sağanak sonrası derenin debisi tehlikeli biçimde artınca, Sapanca'da bir ev saniyeler içinde yıkıldı. Olay, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Görüntüler ve olay anı:

Video kayıtlarında çamur rengine dönüşmüş ve yüksek hızla akan suyun, evin temelini aniden oyduğu, yapının kısa sürede çöktüğü görülüyor. Evin yıkılması sırasında oluşan enkazdan yükselen toz ve moloz bulutu, sel sularıyla birlikte akıntıya karıştı ve yıkıntıları sürükledi.

Bölgedeki koşullar ve sonuçları:

Bölgede yaşanan şiddetli sağanak yağışlar, derenin taşıma kapasitesini aştı ve su debisini tehlikeli boyutlara çıkardı. Görgü tanıklarının ve görüntülerin işaret ettiği üzere, evin önceden boşaltılmış olması muhtemel olması, olası bir can kaybını önledi. Yetkililerin ve vatandaşların benzer risk taşıyan dere kenarındaki yapılara dikkat etmesi gerekiyor.

Olay anının kayıt altına alınması, acil durum müdahalesi ve ileride yapılacak risk değerlendirmeleri için önemli bir belge niteliği taşıyor.

Sel suları dere kenarındaki evi böyle yıktı

Sel suları dere kenarındaki evi böyle yıktı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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