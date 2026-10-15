Beykoz'da inşaat kuyusunda hayatını kaybeden işçinin kurtarılma anları ortaya çıktı

İstanbul Beykoz'da bir okul inşaatında su tahliyesi sırasında meydana gelen kazada, işçi Faik Ş. kuyudan çıkarılırken çekilen görüntüler ortaya çıktı. Olay, saat 15.00 sıralarında Paşamandıra Mahallesi Değirmendere Caddesi'ndeki inşaat alanında gerçekleşti.

Olayın ayrıntıları:

İddiaya göre, İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası inşaat alanındaki kuyuda biriken suyu tahliye etmek isteyen işçi Faik Ş., kuyunun içine indiği sırada düştü. Olayın ardından bölgeye itfaiye, arama kurtarma, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla işçi kuyudan çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kurtarma görüntüleri ve müdahale:

Ortaya çıkan görüntülerde, kurtarma ekiplerinin kuyuda çalışma yürüttüğü ve işçinin bulunduğu yerden çıkarıldığı anlar yer alıyor. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi ağır yaralı olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen işçi hayatını kaybetti. Görüntüler, kurtarma sürecinin zor şartlar altında ve ekiplerin yoğun çabasıyla yürütüldüğünü gösteriyor.

BEYKOZ’DA BİR OKUL İNŞAATINDA SUYU TAHLİYE ETMEK İSTERKEN KUYUYA DÜŞEREK HAYATINI KAYBEDEN İNŞAAT İŞÇİSİNİN EKİPLER TARAFINDAN KUYUDAN ÇIKARILDIĞI ANLARA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.