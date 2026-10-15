Bursa'da su taşkını yolları kapattı, jandarma iş makinesiyle 63 yaşındaki vatandaşı kurtardı

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde yaşanan su taşkını, bir vatandaşın evine erişimini engelledi. Sulama kanalının yanında bulunan barakada tek başına yaşayan 63 yaşındaki Ahmet Gül, ayağındaki yara nedeniyle tedavi gördüğü için bulunduğu yerden ayrılamadı ve mahsur kaldı.

olayın meydana geldiği yer ve durum:

Olay, Samanlı Mahallesi sınırlarında, Sakarya Mahallesi’ne yakın bir noktada bulunan barakada gerçekleşti. Bölgedeki su taşkını yolları kapatırken, Gül’ün bulunduğu alana ulaşımı sağlayan güzergâhlar sular altında kaldı. Gül’ün sağlık durumu ve ayağındaki yara nedeniyle yardım talep edildi.

kurtarma çalışması ve sonrası:

İhbarı alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Samanlı Karakolu timleri bölgeye intikal etti. Jandarma ekipleri, erişimi sağlamak için iş makinesi desteğiyle çalışma yaparak mahsur kalan vatandaşa ulaştı ve güvenli şekilde kurtardı. Kurtarılan Ahmet Gül için gerekli işlemlerin yapıldığı, sağlık ve güvenlik kontrollerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Jandarma ekiplerinin koordineli çalışması ve iş makinesi desteği, ulaşımın kesildiği bölgelerdeki benzer müdahaleler açısından örnek bir müdahale olarak kayda geçti.

BURSA’DA SU TAŞKINI NEDENİYLE EVİNE GİDEN YOLLAR KAPANAN VE MAHSUR KALAN 63 YAŞINDAKİ VATANDAŞ, JANDARMA TİMLERİNİN İŞ MAKİNESİ YARDIMIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI.