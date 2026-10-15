Talaytepe'de tartışma büyüdü: iki kişi darp sonucu hastaneye kaldırıldı

Olay yeri ve ilk müdahale:
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde iki taraf arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
yaralananların durumu:
Kavgada darp sonucu yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılara ilişkin kimlik veya sağlık durumu detayları paylaşılmadı.
soruşturma ve müdahale:
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, olayın çıkış nedeninin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Diyarbakır'da iki taraf arasında kavga: 2 yaralı
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