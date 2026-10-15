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Talaytepe'de tartışma büyüdü: iki kişi darp sonucu hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır Kayapınar'daki Talaytepe Mahallesi'nde iki taraf arasında çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı; polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 19:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Talaytepe'de tartışma büyüdü: iki kişi darp sonucu hastaneye kaldırıldı

Olay yeri ve ilk müdahale:

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde iki taraf arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

yaralananların durumu:

Kavgada darp sonucu yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılara ilişkin kimlik veya sağlık durumu detayları paylaşılmadı.

soruşturma ve müdahale:

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, olayın çıkış nedeninin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Diyarbakır&#039;da iki taraf arasında kavga: 2 yaralı

Diyarbakır'da iki taraf arasında kavga: 2 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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