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Sara numarası kısa sürdü: aynı eve yeniden girerken yakalanan iki kadın tutuklandı

Adana’da aynı eve ikinci kez girme girişiminde yakalanan iki kadın, biri sara nöbeti numarası yaptı; şüpheliler iddiaları reddederek "yardım toplamak istemiştik" dedi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sara numarası kısa sürdü: aynı eve yeniden girerken yakalanan iki kadın tutuklandı

Olayın gelişimi:

Olay, 31 Ağustos günü Adana'nın Seyhan ilçesi Küçükdikili-Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Gökçe U. (24) ve Yeter U. (26), yaklaşık üç ay önce aynı adreste yüksek değerli eşyalar ve çekler çalınmasının ardından yeniden aynı eve girmeye çalıştı.

Sahiplerinin kapıda fark etmesiyle iki kadın kaçmaya başladı. Mahalle sakinleri ve ev sahipleri tarafından kovalanan şüpheliler kısa sürede yakalandı. Olay anında, Yeter U.'nun yere yatıp çırpınmaya başladığı; Gökçe U.'nun ise arkadaşının sara nöbeti geçirdiğini söyleyerek ambulans çağrılmasını istediği öne sürüldü.

yakalanma anı ve iddialar:

Ev sahipleri, Yeter U.'nun yakalanmamak için sara nöbeti numarası yaptığını iddia etti. İddiaya göre bir süre sonra şüpheli normale döndü ve ayağa kalktı. Şüpheliler ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyip, evde hırsızlık amaçları olmadığını savunarak "Yardım toplamak istemiştik, masumuz" dedi.

emniyet işlemleri ve deliller:

Olayla ilgili olarak, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri iki kadını gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada kapı açmada kullanıldığı belirtilen ve halk arasında "maymuncuk" diye adlandırılan üç ayrı aparat ele geçirildi.

Polis kayıtlarına göre, üç ay önce aynı adreste 1,5 milyon lira değerinde altın ile 6 milyon lira tutarında 6 çek çalındığı iddiası dosyada yer alıyor. Bu suçlamalar bağlamında yürütülen soruşturmada deliller ve şüphelilerin beyanları değerlendirmeye alındı.

suç geçmişi ve yargılama:

Soruşturma sırasında, şüphelilerin sabıka kayıtları da dikkat çekti. Yetkililer, Yeter U.'nun yaklaşık 80, Gökçe U.'nun ise 20'ye yakın suç kaydının bulunduğunu bildirdi.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından iki kadın adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklama kararı verilen şüpheliler, cezaevine gönderildi.

20&#039;YE YAKIN SUÇ KAYDI BULUNAN GÖKÇE U., ARKASINDAKİ 80 SUÇ KAYDI BULUNAN YETER U.

20'YE YAKIN SUÇ KAYDI BULUNAN GÖKÇE U., ARKASINDAKİ 80 SUÇ KAYDI BULUNAN YETER U.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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