Saray’da gece yarısı kovalamaca: bin 200 içimlik peçete ve 2 kişi tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 9 Kasım 2026 gecesi durdurmak istediği bir araç, polis ekiplerinin dur ikazına uymayarak kaçtı. Gece saatlerinde gerçekleşen takibin ardından yaşanan kovalamaca sonucu araç durduruldu ve olay yerine intikal eden ekipler inceleme yaptı.

Kovalamaca ve ele geçirilen madde:

Takip sırasında araçtan yola poşete sarılı bir maddenin atıldığı gözlendi. Polis ekiplerince muhafaza altına alınan paketin yapılan ön incelemesinde 20x16 santimetre boyutlarında olduğu ve yaklaşık 1.200 içimlik A.M. maddesi emdirilmiş uyuşturucu peçete olduğu tespit edildi. Araç içinde yapılan aramada da aynı tür uyuşturucu maddeye rastlandı.

Şüpheliler ve adli işlem:

Araçta bulunan G.U. ve M.Y. hakkında, Türkiye Cumhuriyeti Kanunu kapsamındaki TCK 188 (uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti) ve TCK 191 (kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma) maddeleri uyarınca adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Saray’da gece yarısı uyuşturucu kovalamacası: 2 kişi tutuklandı