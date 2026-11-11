Dolar 50,2269 +0,02%
Euro 55,7254 -0,66%
Bist 11.666,42 +0,04%
Altın Gram 6.449,64 -0,90%
EUR/USD 1,1091 -0,68%
Brent Petrol 92,50 +1,10%
--°

Saray’da gece yarısı kovalamaca: bin 200 içimlik peçete ve 2 kişi tutuklandı

Saray’da 9 Kasım 2026 gecesi polisin dur ihtarına uymayan araç kovalandı; atılan poşet ve araçta bulunan yaklaşık 1.200 içimlik A.M. emdirilmiş peçete ele geçirildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 22:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Saray’da gece yarısı kovalamaca: bin 200 içimlik peçete ve 2 kişi tutuklandı

Saray’da gece yarısı kovalamaca: bin 200 içimlik peçete ve 2 kişi tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 9 Kasım 2026 gecesi durdurmak istediği bir araç, polis ekiplerinin dur ikazına uymayarak kaçtı. Gece saatlerinde gerçekleşen takibin ardından yaşanan kovalamaca sonucu araç durduruldu ve olay yerine intikal eden ekipler inceleme yaptı.

Kovalamaca ve ele geçirilen madde:

Takip sırasında araçtan yola poşete sarılı bir maddenin atıldığı gözlendi. Polis ekiplerince muhafaza altına alınan paketin yapılan ön incelemesinde 20x16 santimetre boyutlarında olduğu ve yaklaşık 1.200 içimlik A.M. maddesi emdirilmiş uyuşturucu peçete olduğu tespit edildi. Araç içinde yapılan aramada da aynı tür uyuşturucu maddeye rastlandı.

Şüpheliler ve adli işlem:

Araçta bulunan G.U. ve M.Y. hakkında, Türkiye Cumhuriyeti Kanunu kapsamındaki TCK 188 (uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti) ve TCK 191 (kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma) maddeleri uyarınca adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Saray’da gece yarısı uyuşturucu kovalamacası: 2 kişi tutuklandı

Saray’da gece yarısı uyuşturucu kovalamacası: 2 kişi tutuklandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Atlas Okyanusu'ndan gelen Charles, Portekiz ve İspanya'da acil önlemlere yol açt...
images

Bayrampaşa'da yıkım sırasında bitişik bina zarar görünce tedbir amaçlı tahliye e...
images

Boyabat’ta huzur ve asayiş için kapsamlı polis denetimi
images

Silivri'de ters yönde ilerleyen otomobil trafik akışını tehlikeye attı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cennetabat’ta husumet arabuluculukla son buldu

Atlas Okyanusu'ndan gelen Charles, Portekiz ve İspanya'da acil önlemlere yol açtı

Kaderlerimiz birbirine bağlı: Murat Kurum'dan ortak iklim eylemi çağrısı

Bayrampaşa'da yıkım sırasında bitişik bina zarar görünce tedbir amaçlı tahliye edildi

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı