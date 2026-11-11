Dolar 50,2269 +0,02%
Euro 55,7254 -0,66%
Bist 11.666,42 +0,04%
Altın Gram 6.449,64 -0,90%
EUR/USD 1,1091 -0,68%
Brent Petrol 92,50 +1,10%
--°

Saray'da kovalamaca sonrası araçtan atılan poşette yaklaşık bin 200 içimlik uyuşturucu bulundu

Tekirdağ Saray'da polis kovalamacasında atılan 20x16 cm poşette yaklaşık bin 200 içimlik uyuşturucu peçete bulundu; 2 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 22:56

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 23:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Saray'da kovalamaca sonrası araçtan atılan poşette yaklaşık bin 200 içimlik uyuşturucu bulundu

olayın gelişimi:

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 9 Kasım günü görev yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Ekiplerin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında araçtan poşete sarılı bir maddenin atıldığı görüldü.

Kovalamaca sonrasında araç durduruldu ve yol ortasına atılan poşet polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. İlk incelemede poşetin içerdiği maddenin 20x16 santimetre boyutlarında, yaklaşık bin 200 içimlik A.M. maddesi emdirilmiş uyuşturucu peçete olduğu belirlendi.

ele geçirilen madde ve araç araması:

Araçta yapılan aramada da aynı tür uyuşturucu maddeye rastlandı. Ele geçirilen maddeler, olay yerinde kayıt altına alınarak emniyet tarafından kontrol edildi. Bulunan miktar ve paketleme şekli, olayın soruşturulmasında belirleyici unsur oldu.

soruşturma ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak araçta bulunan G.U. ve M.Y. isimli şahıslar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 188 inci maddesi kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve TCK'nın 191 inci maddesi uyarınca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma suçlarından adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Atlas Okyanusu'ndan gelen Charles, Portekiz ve İspanya'da acil önlemlere yol açt...
images

Bayrampaşa'da yıkım sırasında bitişik bina zarar görünce tedbir amaçlı tahliye e...
images

Boyabat’ta huzur ve asayiş için kapsamlı polis denetimi
images

Silivri'de ters yönde ilerleyen otomobil trafik akışını tehlikeye attı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cennetabat’ta husumet arabuluculukla son buldu

Atlas Okyanusu'ndan gelen Charles, Portekiz ve İspanya'da acil önlemlere yol açtı

Kaderlerimiz birbirine bağlı: Murat Kurum'dan ortak iklim eylemi çağrısı

Bayrampaşa'da yıkım sırasında bitişik bina zarar görünce tedbir amaçlı tahliye edildi

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı