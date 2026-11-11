Saray'da kovalamaca sonrası araçtan atılan poşette yaklaşık bin 200 içimlik uyuşturucu bulundu

olayın gelişimi:

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 9 Kasım günü görev yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Ekiplerin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında araçtan poşete sarılı bir maddenin atıldığı görüldü.

Kovalamaca sonrasında araç durduruldu ve yol ortasına atılan poşet polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. İlk incelemede poşetin içerdiği maddenin 20x16 santimetre boyutlarında, yaklaşık bin 200 içimlik A.M. maddesi emdirilmiş uyuşturucu peçete olduğu belirlendi.

ele geçirilen madde ve araç araması:

Araçta yapılan aramada da aynı tür uyuşturucu maddeye rastlandı. Ele geçirilen maddeler, olay yerinde kayıt altına alınarak emniyet tarafından kontrol edildi. Bulunan miktar ve paketleme şekli, olayın soruşturulmasında belirleyici unsur oldu.

soruşturma ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak araçta bulunan G.U. ve M.Y. isimli şahıslar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 188 inci maddesi kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve TCK'nın 191 inci maddesi uyarınca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma suçlarından adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ELE GEÇİRİLENLER