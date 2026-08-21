Sarıçay barajında sona yaklaşılırken içme suyu ve tarım hedefleri netleşiyor

Söke ile Kuşadası'nın içme suyu ihtiyacını karşılaması, taşkın riskini azaltması ve tarımsal sulamaya katkı sağlaması hedeflenen Sarıçay Barajı inşaatında çalışmalar hızla ilerliyor. Proje yetkilileri, baraj gövdesinde fiziki gerçekleşmenin yüzde 92 seviyesine ulaştığını açıkladı.

gövde yüksekliğinde son aşama:

Barajın sol sahilinde kotun 110,40, sağ sahilinde ise 108,40 seviyesine ulaştığı belirtildi. İnşaatın başlangıç kotu olan eksi 7 seviyesinden hesaplandığında barajın toplam gövde yüksekliği 118 metre olacak. Mevcut duruma göre gövdenin tamamlanması için yaklaşık 7 metrelik bölüm kaldı.

şantiyede çalışma düzeni ve su tutma planı:

Baraj sahasındaki çalışmalarda bugün itibarıyla 232 kişinin görev yaptığı, çalışmanın 7 gün 24 saat esasına göre sürdüğü bildirildi. Yüklenici firma yetkilileriyle yapılan gözlem gezisinde projenin teknik detayları ve kalan işler yerinde incelendi. Barajda su tutulabilmesi için gerekli teknik şartların tamamlanmasının ardından su tutma işlemine geçileceği vurgulandı.

Geriye kalan son etapların tamamlanmasıyla birlikte Sarıçay Barajı'nın, Söke ve Kuşadası için içme suyu güvenliğini güçlendirmesi; aynı zamanda bölgenin tarımsal sulama kapasitesine ve taşkın kontrolüne önemli katkı sağlaması bekleniyor. Projenin tamamlanması, bölgesel altyapı yatırımları arasında öne çıkan bir adım olarak değerlendiriliyor.

SATIÇAY BARAJ İNŞAATI DEVAM EDİYOR