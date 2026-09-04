emet’in kurtuluşunun 104. yılı törenler, etkinlikler ve konserlerle kutlandı

Kutlama programı:

Kütahya’nın Emet ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, "3 Eylül Gazi Emet’in Kurtuluşu Bor, Termal ve Turizm Festivali" kapsamında düzenlenen tören, gösteri ve konserlerle kutlandı. Gün, sabah saatlerinde Emet Hükümet Meydanında gerçekleştirilen törenle başladı. Törende Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan ve Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca Atatürk Anıtı’na çelenk sundu; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Sülye Günlüce Cevizdere Şehitliği ziyaretiyle sürdü. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi ve aziz şehitler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.

Çocuklara yönelik etkinlikler:

Kutlama programı kapsamında Emet Belediyesi Çok Amaçlı Salonunda Toplu Kulak Delme Şöleni gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar ve aileleri bir araya geldi; Belediye Başkanı Mustafa Koca, çocukları tebrik ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Gün boyunca yapılan toplu sünnet uygulamalarına katılan çocuklara hediyeler, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Akşam programı ve sahne gösterileri:

Akşam bölümünde program Emet Amfi Tiyatroda devam etti. Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan ile Belediye Başkanı Mustafa Koca günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı. Başkan Koca konuşmasında, "Bugün, tarihin altın sayfalarına kanla, canla ve sarsılmaz bir imanla yazılmış olan şanlı kurtuluşumuzun, 3 Eylül’ün 104. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu ve büyük coşkusu içindeyiz. Hepinizi en kalbi duygularımla, saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Emet’imizin bu mübarek kurtuluş günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Candaş Gümüş sevilen eserlerini seslendirirken, hemen ardından mehteran ekibinin gösterisi vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları sahne aldı; solistler Elif Kayacan ve Erdi Çavdar ile koro müdürü Ahmet Kerim Matur eşliğinde yapılan performanslar Emetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Kutlamalara Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, protokol üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gazi Emet’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle birlik, beraberlik ve coşku içinde anıldı.

EMET’İN 104. KURTULUŞ YIL DÖNÜMÜ COŞKUYLA KUTLANDI