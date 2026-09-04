Kasab-ı cömert Ahmet Efendi türbesi yenilenerek ziyarete hazırlanıyor

Kasab-ı Cömert Ahmet Efendi Türbesi’nde bakım çalışmaları tamamlanıyor

Isparta Belediyesi, Kutlubey Mahallesi'nde bulunan ve kentin manevi simgelerinden sayılan Kasab-ı Cömert Ahmet Efendi Türbesi'nde kapsamlı bir bakım ve onarım çalışması yürüttü. Çalışmalar Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen talimatıyla mahalle esnafının talebi üzerine başlatıldı; esnaf ve muhtar yetkililere teşekkür etti.

Çalışmanın kapsamı:

Yapılan onarımda türbenin iç kısmındaki ahşap yüzeylerin boyanıp verniklenmesi, türbe yolunun taban döşemelerinin yenilenmesi, zamanla dökülen sıvaların tekrar yapılması gibi restorasyon işleri gerçekleştirildi. Türbe girişine metal plaka kullanılarak demir kapı monte edildi ve böylece alanın güvenliği arttırıldı. Bu müdahaleler hem mekanın korunmasını hem de ziyaretçi güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

Mahalle ve esnafın değerlendirmesi:

Kutlubey Mahallesi Muhtarı Ahmet Özev çalışmaların uzun süredir yapılmadığını hatırlatarak, “Mahallemizde bulunan Ahmet Cömert Efendi Türbe’miz yıllardır atıl kalmıştı. Duvarların sıvaları dökülmüştü, iç ahşapların vernik ve boyama ihtiyaçları giderildi. En önemli eksiklik kapının olmamasıydı; şimdi demir kapı takılarak güvenlik sağlandı. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederiz” dedi.

Mahalle esnafından Mustafa Tunç ve Ramazan Göngör de belediye ekiplerinin taleplerini dinleyip eksiklikleri giderdiğini belirterek, türbenin önceki hâlinin yıpranmış ve kirli olduğunu, yapılan düzenlemelerle mekanın yeniden düzenlendiğini ifade etti.

Kasab-ı Cömert Ahmet Efendi, Isparta'da ahi teşkilatını kuran ve kentteki kasap esnaflarının piri olarak biliniyor; yaşamının 1210 ile 1280 yılları arasında olduğu düşünülüyor. Türbe bakım ve onarım çalışmalarının ardından 14 Eylül Pazartesi günü tekrar ziyarete açılacak.

KASAB-I CÖMERT AHMET EFENDİ TÜRBESİ’NİN BAKIM VE ONARIMI YAPILIYOR