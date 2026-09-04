Dolar 48,4388 +0,05%
Euro 56,2817 -0,04%
Bist 13.989,84 +0,41%
Altın Gram 7.023,93 -0,65%
EUR/USD 1,1623 -0,07%
Brent Petrol 95,24 -0,29%
--°

Kasab-ı cömert Ahmet Efendi türbesi yenilenerek ziyarete hazırlanıyor

Kutlubey Mahallesi'ndeki Kasab-ı Cömert Ahmet Efendi Türbesi belediyece yenileniyor; iç ahşap ve yol düzenlemesi yapıldı, 14 Eylül'de açılacak.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:40

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Kasab-ı cömert Ahmet Efendi türbesi yenilenerek ziyarete hazırlanıyor

Kasab-ı Cömert Ahmet Efendi Türbesi’nde bakım çalışmaları tamamlanıyor

Isparta Belediyesi, Kutlubey Mahallesi'nde bulunan ve kentin manevi simgelerinden sayılan Kasab-ı Cömert Ahmet Efendi Türbesi'nde kapsamlı bir bakım ve onarım çalışması yürüttü. Çalışmalar Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen talimatıyla mahalle esnafının talebi üzerine başlatıldı; esnaf ve muhtar yetkililere teşekkür etti.

Çalışmanın kapsamı:

Yapılan onarımda türbenin iç kısmındaki ahşap yüzeylerin boyanıp verniklenmesi, türbe yolunun taban döşemelerinin yenilenmesi, zamanla dökülen sıvaların tekrar yapılması gibi restorasyon işleri gerçekleştirildi. Türbe girişine metal plaka kullanılarak demir kapı monte edildi ve böylece alanın güvenliği arttırıldı. Bu müdahaleler hem mekanın korunmasını hem de ziyaretçi güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

Mahalle ve esnafın değerlendirmesi:

Kutlubey Mahallesi Muhtarı Ahmet Özev çalışmaların uzun süredir yapılmadığını hatırlatarak, “Mahallemizde bulunan Ahmet Cömert Efendi Türbe’miz yıllardır atıl kalmıştı. Duvarların sıvaları dökülmüştü, iç ahşapların vernik ve boyama ihtiyaçları giderildi. En önemli eksiklik kapının olmamasıydı; şimdi demir kapı takılarak güvenlik sağlandı. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederiz” dedi.

Mahalle esnafından Mustafa Tunç ve Ramazan Göngör de belediye ekiplerinin taleplerini dinleyip eksiklikleri giderdiğini belirterek, türbenin önceki hâlinin yıpranmış ve kirli olduğunu, yapılan düzenlemelerle mekanın yeniden düzenlendiğini ifade etti.

Kasab-ı Cömert Ahmet Efendi, Isparta'da ahi teşkilatını kuran ve kentteki kasap esnaflarının piri olarak biliniyor; yaşamının 1210 ile 1280 yılları arasında olduğu düşünülüyor. Türbe bakım ve onarım çalışmalarının ardından 14 Eylül Pazartesi günü tekrar ziyarete açılacak.

KASAB-I CÖMERT AHMET EFENDİ TÜRBESİ’NİN BAKIM VE ONARIMI YAPILIYOR

KASAB-I CÖMERT AHMET EFENDİ TÜRBESİ’NİN BAKIM VE ONARIMI YAPILIYOR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

emet’in kurtuluşunun 104. yılı törenler, etkinlikler ve konserlerle kutlandı
images

Trabzon'un dört kültür noktası 8 ayda yarım milyona yakın ziyaretçi çekti
images

Buharkent’te 104. yıl coşkusu Tuğba Yurt sahne aldı
images

Yenişehir'de altın biber festivalinde Manuş Baba coşkusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Girne faciasında derinlikten çıkarılan naaş sayısı arttı, can kaybı 12 oldu

Monza'da hız ve strateji sahnesi: İtalya grand prix'si start alıyor

AJet'in Wing Up Programı üniversiteli gençleri sahada buluşturdu

Çitli Mahallesi'nde kaza: şarampole yuvarlanan araçtaki 8 kişi yaralandı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı