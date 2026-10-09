Sarıgöl'de eğitimciler erken tespit ve bağımlılıkla mücadeleye hazırlanıyor

Eğitimin amacı ve düzenlenişi

Sarıgöl ilçesinde, Sosyal Risk İndeksi (SORİ) Uygulaması ile bağımlılıkla mücadeleye yönelik farkındalık ve kapasite artırmayı hedefleyen bir eğitim gerçekleştirildi. Etkinlik, Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sarıgöl İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Eğitim programının içeriği:

Eğitime ilçede görev yapan okul müdürleri ve rehber öğretmenler katıldı. Alaşehir Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki psikolog Eda Balcı tarafından verilen sunumlarda, sosyal risklerin erken tespiti, risk faktörlerinin değerlendirilmesi ve bağımlılıkla mücadele yöntemleri ele alındı. Katılımcılara; risk göstergelerinin izlenmesi, yönlendirme süreçleri ve öğrencilerle iletişim stratejileri hakkında uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Yetkililerin vurguları:

Sarıgöl İlçe Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Yüksel Kanyılmaz, çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimini desteklemede erken tespitin önemine dikkat çekti. Kanyılmaz, eğitimcilerin okul temelli gözlem ve raporlamada kritik bir rol üstlendiğini belirterek, bağımlılıkla mücadelede önleyici çalışmaların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yapılan değerlendirmede, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve okullarda risk altındaki öğrencilerin hızlı şekilde desteklenmesi için benzer eğitimlerin sürdürüleceği kaydedildi. Etkinliğe katkı verenlere ve katılım sağlayan öğretmenlere teşekkür edildi.

SARIGÖL’DE OKUL MÜDÜRLERİ VE REHBER ÖĞRETMENLERE YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİMDE, SOSYAL RİSKLERİN ERKEN TESPİTİ VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KONULARI ELE ALINDI. SARIGÖL İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEL KANYILMAZ, ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN KORUNMASINDA ERKEN TESPİT VE KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.