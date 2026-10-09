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Kırsalda sağlık hizmeti Nilüfer’in gezici ekipleriyle kapıya geliyor

Nilüfer Belediyesi ve BUÜ Tıp Fakültesi ortaklığında 27 kırsal mahalleye gidecek gezici sağlık ekibi, tarama, risk analizi ve hasta takibini sağlıyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 17:50

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 17:52

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EDİTÖR: Elif Demir

Kırsalda sağlık hizmeti Nilüfer’in gezici ekipleriyle kapıya geliyor

Gezici sağlık hizmetinin kapsamı:

Nilüfer Belediyesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı iş birliğiyle başlatılan Gezici Sağlık Hizmeti projesi, sağlık kuruluşu olmayan kırsal yerleşimlerde temel sağlık hizmetlerini mahalleye taşımayı hedefliyor. Proje özellikle merkezden uzak 27 mahalleyi kapsıyor ve yerel halkın düzenli sağlık taramalarına erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Tanıtımı Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’nde yapılan projeye; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, BUÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Uncu, siyasi parti ilçe temsilcileri, muhtarlar ve sağlık çalışanları katıldı.

Uygulama planı ve erişim:

Başkan Şadi Özdemir, merkeze uzak bölgelerde sağlık hizmetine erişimin öncelik olduğunu vurgulayarak, "Sağlık ocağı bulunmayan 27 mahallemize, özellikle kırsal yerleşimlerimize bu hizmeti götürerek vatandaşlarımızın sağlığa erişimini kolaylaştırıyoruz" dedi. Projeye göre gezici sağlık ekibi her hafta üç ayrı mahallede 09.30 ile 16.00 saatleri arasında hizmet verecek ve her mahalleye üç ayda bir gidilerek yılda dört kez ziyaret gerçekleştirilecek.

Ayrıca Özdemir, sosyal belediyecilik kapsamında yürütülen diğer sağlık hizmetlerine dikkat çekti: Evde Sağlık Hizmeti kapsamında bugüne kadar 1.551 haneye ulaşıldı, Halk Sağlığı Günleri’ne 9.436 yurttaş katıldı ve Anne Taksi uygulamasıyla 1.780 anne ve hamileye ulaşım desteği sağlandı.

Bilimsel yaklaşım ve eğitim hedefleri:

BUÜ Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Uncu, projenin yalnızca basit taramalardan öteye geçen sürdürülebilir bir takip modeli olduğunu belirtti. Uncu, "Vatandaşın kuruma gelmesini beklemek yerine hizmeti mahallelere taşıyoruz" diyerek erişim engellerinin (ulaşım zorluğu, zaman kısıtı, sağlık okuryazarlığı) giderilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Hekim ve hemşirelerden oluşacak kadro sahada; fiziki muayene, basit kan tahlilleri, solunum fonksiyon testleri uygulayacak, her başvuranın sağlık risk değerlendirmesini yapıp sağlık profillerini oluşturacak. Riskli bulunan kişiler uygun sağlık basamaklarına yönlendirilecek ve takibi belediye ile iş birliği içinde sürdürülecek. Uncu ayrıca projenin genç hekimlerin toplum içinde saha deneyimi kazanması açısından da kritik bir eğitim zemini olacağını vurguladı.

Tanıtım toplantısının ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, Gezici Sağlık Hizmeti kapsamında sahada görev yapacak özel donanımlı sağlık aracını inceledi. Proje, kırsal mahallelerde düzenli tarama ve izleme mekanizması kurarak hem erken tanı hem de sağlık hizmetlerine erişimde süreklilik sağlamayı hedefliyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ İLE BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN...

NİLÜFER BELEDİYESİ İLE BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN "GEZİCİ SAĞLIK HİZMETİ" PROJESİ TANITILDI. GEZİCİ EKİP; BÜNYESİNDE SAĞLIK KURULUŞU BULUNMAYAN 27 KIRSAL MAHALLEDE DÜZENLİ SAĞLIK TARAMASI, RİSK ANALİZİ VE HASTA TAKİBİ SAĞLAYACAK.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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