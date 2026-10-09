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Kötü kokunun kaynağı temizlendi: Soğucak’ta 6 kamyon çöp çıkarıldı

Kuşadası Soğucak’ta belediye ekipleri, kötü koku ihbarı üzerine Filiz D.’ye ait 3 katlı evden 6 kamyon çöp çıkardı; ilaçlama yapıldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 17:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Kötü kokunun kaynağı temizlendi: Soğucak’ta 6 kamyon çöp çıkarıldı

operasyon ve temizlik çalışması:

Kuşadası Belediyesi ekipleri, Soğucak Mahallesi Aşiyan Sitesi’nde yükselen kötü koku şikayeti üzerine bölgeye intikal etti. İhbarı takiben polis, zabıta ve Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Evin kapısı, polis nezaretinde çilingirle açıldı.

Çalışmaya katılan 15 kişilik temizlik ekibi, içeride uzun süre biriken evsel atık, çöp ve çeşitli malzemeleri odalardan tek tek dışarı çıkardı. Yapılan yükleme sonucunda toplam 6 kamyon dolusu atık, bertaraf edilmek üzere katı atık düzenli depolama sahasına götürüldü. Operasyonun ardından evin bahçe ve iç mekânlarında kötü koku, haşere riskine karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulandı.

mahalle sakinlerinin tepkisi:

Bölgede yaşayanlar, uzun süredir sorunlu olan ev nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirtti. Mahalle sakinlerinden Çiçek Yıldırım, "Benim evim pirelendi, ilaçlatmak zorunda kaldım. Ayrıca hasta oldum. Elimde raporlarım bile var. Artık bu evin temizlenmesi gerekiyordu. Kuşadası Belediyesi’ne çok teşekkür ederim" dedi.

Site yöneticisi Neşet Yüksel ise operasyonla ilgili olarak, "Evin sahibi yıllar içerisinde kaldığı yeri, çöp ev haline getirdi. Bütün mahalle bu durumdan çok rahatsız oldu. Dünden bu yana evde yapılan temizlikte kamyonlarca çöp çıktı. Mağduriyetimizi gideren ilgili kurumlara site yöneticisi olarak ben de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, benzer şikayetlerin bildirilmesi halinde müdahalelerin sürdürüleceğini, toplumsal ve çevresel sağlığın korunmasının öncelik olduğu vurgusunu yaptı. Mahalle sakinleri yapılan temizlik ve ilaçlama çalışmaları sayesinde rahatladıklarını belirterek, sürecin titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

KUŞADASI’NDA ÇÖP EV OPERASYONU

KUŞADASI’NDA ÇÖP EV OPERASYONU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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