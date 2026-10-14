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Sarıyer Ayazağa'da sağanak: selde sürüklenen İETT otobüsünde yolcular çatıda bekledi

Sarıyer Ayazağa’da akşam sağanağı yolları göle çevirdi; selde sürüklenen İETT otobüsündeki yolcular çatıya çıkarak kurtarılmayı bekledi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 19:40

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 19:43

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EDİTÖR: Aslı Han

Sarıyer Ayazağa'da sağanak: selde sürüklenen İETT otobüsünde yolcular çatıda bekledi

Sarıyer Ayazağa'da sağanak yaşamı felç etti

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde yolları göle çevirdi. Saat 19.00 civarında başlayan yoğun sağanak nedeniyle bazı araçlar ve bir İETT otobüsü sel sularının akıntısına kapıldı.

Olay anı:

Görüntülere göre sel suları, otobüsün ve çevredeki araçların sürüklenmesine neden oldu. Vatandaşların çektiği videolarda, sürüklenen İETT otobüsünün içinde ve çevresinde hareketlilik olduğu, yolcuların panik içinde olduğu görüldü.

Vatandaşların çabası ve bekleyişi:

Mahsur kalan yolcular, otobüsün ve araçların çatısına çıkarak güvenli bir noktaya ulaşmaya çalıştı. Görgü tanıklarının aktardığına göre bazı yolcular kendi çabalarıyla otobüsten çıkmaya çalıştı; bekleyiş anları ve kurtarılma beklentisi görüntülere yansıdı.

Olay anları vatandaşlar tarafından kaydedildi ve bölgedeki su baskınının yarattığı tablo kısa sürede kayıt altına alındı.

İSTANBUL&#039;DA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRAN SAĞANAK SEBEBİYLE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ. SARIYER...

İSTANBUL'DA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRAN SAĞANAK SEBEBİYLE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ. SARIYER AYAZAĞA'DA SEL SEBEBİYLE SÜRÜKLENEN İETT OTOBÜSÜNDE MAHSUR KALAN YOLCULAR, KENDİ ÇABALARIYLA ÇIKMAYA ÇALIŞTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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