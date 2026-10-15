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Balıkesir'de din görevlileri sahada buluştu: Havran İmangücü FK şampiyon

Balıkesir Din Görevlileri Derneği'nin düzenlediği 13 takımlı turnuvada Havran İmangücü FK şampiyon oldu; etkinlik dostluk ve dayanışmayı öne çıkardı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:52

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Balıkesir'de din görevlileri sahada buluştu: Havran İmangücü FK şampiyon

balıkesir din görevlileri halı saha turnuvası tamamlandı

Balıkesir Din Görevlileri Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Din Görevlileri Halı Saha Futbol Turnuvası, 13 takımın katılımıyla Rahmi Kula Halı Saha Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Organizasyon yaklaşık üç hafta sürdü ve Balıkesir merkez ile ilçelerinde görev yapan din görevlileri yeşil sahada buluştu.

turnuva ve sonuçlar:

Çekişmeli maçların ardından finalde Havran İmangücü FK şampiyonluğu elde etti. Turnuvada Dursunbey Balat FK ikinci, İvrindi Madraspor üçüncü oldu. Katılan 13 takım, saha içindeki rekabetin yanı sıra fair play ve sportmenlik sergileyerek turnuvaya renk kattı.

amaç, katılım ve teşekkürler:

1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen organizasyonun amacı, sportif rekabetin ötesinde meslektaşlar arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmekti. Balıkesir Din Görevlileri Derneği Başkanı Faruk Furkan Diler konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Farklı ilçelerde görev yapan hocalarımızı sporun birleştirici gücüyle buluşturduk. Kilometrelerce yol kat ederek turnuvamıza katılan meslektaşlarımızın fedakârlığı bizler için çok kıymetli. Sahada rakip, saha dışında kardeş olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Bu turnuvanın asıl kazananı dostluk, kardeşlik ve dayanışma oldu."

Diler, organizasyona katılan bütün takımlara, ödül törenini teşrif eden Balıkesir İl Müftü Yardımcısı Dr. Muhammed KEY'e, din görevlilerine, taraftarlara ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, derneğin din görevlilerini bir araya getiren sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini sürdüreceğini ifade etti.

BALIKESİR DİN GÖREVLİLERİ DERNEĞİ TARAFINDAN BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN DİN GÖREVLİLERİ HALI SAHA...

BALIKESİR DİN GÖREVLİLERİ DERNEĞİ TARAFINDAN BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN DİN GÖREVLİLERİ HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI, 13 TAKIMIN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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