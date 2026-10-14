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Sarıyer'de akşam yağışı ulaşımı aksattı: İETT otobüsünde yolcular çatıya çıktı

Sarıyer Ayazağa'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, İETT otobüsünde yolcular çatıda mahsur kaldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 20:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sarıyer'de akşam yağışı ulaşımı aksattı: İETT otobüsünde yolcular çatıya çıktı

Sarıyer Ayazağa'da akşam saatlerinde etkili sağanak

İstanbul'da akşam saatlerinde artan sağanak yağış, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde yolların göle dönmesine yol açtı. Bölgede oluşan sel nedeniyle bazı araçlar ve bir toplu taşıma aracı sürüklendi, olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

yolcuların yaşadığı anlar:

Olay, 19.00 sıralarında meydana geldi. Sel sularının yükselmesiyle birlikte bir İETT otobüsü ve çevredeki bazı araçlar mahsur kaldı. Otobüsteki yolcular, aracın içinde beklemek yerine çatısına çıkarak kurtarılmayı bekledi; çevredeki görüntülerde yolcuların çatıda bekleyişi ve suya kapılan araçların bulunduğu görülüyor.

ulaşımda aksamalar ve görüntüler

Mahalledeki etkili yağış, kısa sürede yollarda su birikintilerine neden oldu ve ulaşımı aksattı. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntüler, hem İETT otobüsünün hem de bazı özel araçların selde sürüklendiğini ve yolcuların güvenli bir noktaya çıkmayı tercih ettiğini gösteriyor. Yetkililerin ve ekiplerin müdahalesi hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

İETT otobüsünde mahsur kalan yolcuların güvenli şekilde tahliyesine ilişkin gelişmeler geldikçe haber güncellenecektir.

Sarıyer&#039;de selde sürüklenen İETT otobüsünde vatandaşlar mahsur kaldı

Sarıyer'de selde sürüklenen İETT otobüsünde vatandaşlar mahsur kaldı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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