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Silifke'de kayıp avukat remzi meydan için geniş çaplı arama başlatıldı

Silifke'de ailesinin 112'ye bildirmesi üzerine kaybolan 50 yaşındaki avukat Remzi Meydan için polis, itfaiye, AFAD ve dalgıç ekipleriyle arama başlatıldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 20:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Silifke'de kayıp avukat remzi meydan için geniş çaplı arama başlatıldı

kayıp ihbarı ve ilk müdahale:

Ailesi tarafından haber alınamayan ve Mersin Barosuna kayıtlı avukat Remzi Meydan (50) için, yakınlarının yaptığı başvuru üzerine arama çalışması başlatıldı. Aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından ekipler saat 11.00 sıralarında harekete geçti.

ekiplerin yürüttüğü çalışmalar:

Arama çalışmalarına polis ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve AFAD ekipleri de destek veriyor. Bölgedeki incelemelerin yoğunlaştırıldığı bildirildi ve çalışmaları genişletme amacıyla bölgeye Mersin'den dalgıç ekipleri istendi.

bulunan araç ve bölgedeki inceleme:

Yapılan araştırmalar sırasında Meydan’a ait olduğu belirtilen 33 R 7224 plakalı otomobil, Mersin Köprüsü yakınlarında park halinde bulundu. Aracın tespit edildiği noktada ekiplerin incelemeleri sürüyor; ekipler avukata ulaşmak için arama alanını genişleterek çalışmalarını sürdürüyor.

MERSİN’İN SİLİFKE İLÇESİNDE AİLESİNİN KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDUĞU MERSİN BAROSUNA KAYITLI 50...

MERSİN’İN SİLİFKE İLÇESİNDE AİLESİNİN KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDUĞU MERSİN BAROSUNA KAYITLI 50 YAŞINDAKİ AVUKAT REMZİ MEYDAN’I BULMAK İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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