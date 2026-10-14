Doğanşehir'de çimento yüklü silobasın karıştığı zincirleme kaza: yaralanma yok

Doğanşehir'de akşam saatlerinde zincirleme kaza

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde üç aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Araçlar ve plakalar:

Edinilen bilgilere göre çimento yüklü 23 AFJ 925 plakalı silobas ile aynı yönde seyreden 50 AEZ 513 ve 53 EK 570 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı.

Hasar ve soruşturma:

Kazada yaralanan olmazken, üç araçta da büyük çaplı maddi hasar oluştu. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

MALATYA’NIN DOĞANŞEHİR İLÇESİNDE ÜÇ ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA YARALANAN OLMAZKEN, ARAÇLARDA BÜYÜK ÇAPLI MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.