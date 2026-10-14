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Doğanşehir'de çimento yüklü silobasın karıştığı zincirleme kaza: yaralanma yok

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde üç aracın karıştığı kazada yaralanma olmadı; çimento yüklü silobas ile iki ticari araçta büyük maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 21:00

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 21:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Doğanşehir'de çimento yüklü silobasın karıştığı zincirleme kaza: yaralanma yok

Doğanşehir'de akşam saatlerinde zincirleme kaza

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde üç aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Araçlar ve plakalar:

Edinilen bilgilere göre çimento yüklü 23 AFJ 925 plakalı silobas ile aynı yönde seyreden 50 AEZ 513 ve 53 EK 570 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı.

Hasar ve soruşturma:

Kazada yaralanan olmazken, üç araçta da büyük çaplı maddi hasar oluştu. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

MALATYA’NIN DOĞANŞEHİR İLÇESİNDE ÜÇ ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA YARALANAN OLMAZKEN...

MALATYA’NIN DOĞANŞEHİR İLÇESİNDE ÜÇ ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA YARALANAN OLMAZKEN, ARAÇLARDA BÜYÜK ÇAPLI MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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