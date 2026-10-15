Sarıyer'de çatının üzerinden akan selin anbean görüntüleri

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası birçok nokta göle dönerken, Sarıyerde sel sularının geldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde dağdan gelen suyun bir evin çatısını kapladığı ve çatının üzerinden hızla aktığı görüldü.

selin geldiği anlar:

Kayıtlarda, eğimli araziden hızla inen suyun önce sokakları ardından bir evin çatısını bastığı, suyun çatıyı aşıp aşağı doğru aktığı açık şekilde izleniyor. Görüntülerdeki ani yükseliş ve akış hızı, olayın beklenenden daha hızlı geliştiğini ortaya koyuyor.

görüntüde dikkat çekenler:

Videoda öne çıkan nokta, selin dağdan gelerek çatı üzerinden akması ve olayın bir cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alınmış olması. Bu kayıtlar, selin bölgedeki etkisini ve suyun yönünü görsel olarak belgeleyerek yerel koşulların nasıl etkilendiğine ışık tutuyor.

Olay, İstanbul genelinde yaşanan şiddetli yağışların oluşturduğu baskının bir örneği olarak kayıtlara geçti; yetkililerin ve vatandaşların benzer durumlara karşı dikkatli olması önem taşıyor.

Sarıyer'de sel böyle geldi: Dehşet anları kamerada