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Sarıyer'de yokuşta kayan ticari araç evin çatısında asılı kaldı

Sarıyer Kocataş'ta saat 21.30'da kontrolden çıkan 34 PFC 251 plakalı hafif ticari araç yokuşta kayıp tek katlı evin çatısına çıktı, sürücü hafif yaralandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 23:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sarıyer'de yokuşta kayan ticari araç evin çatısında asılı kaldı

kaza detayları:

Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Sarıyer Kocataş Mahallesi Semih Sancar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berat Caner Varışlı idaresindeki 34 PFC 251 plakalı hafif ticari araç yokuşta kaymaya başladı.

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, evlerin bulunduğu alana doğru yöneldi. Panikleyen sürücü, aracın hızla ilerlemesi üzerine dışarı atlayarak kendini korumaya çalıştı; araç ise yolun alt kısmında bulunan tek katlı evin çatısına çıkarak orada sabit kaldı.

müdahale ve inceleme:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Berat Caner Varışlı'ya olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Çatıda kalan araç, itfaiye ve çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Hem evde hem araçta hasar oluştu; olayla ilgili ekipler tarafından soruşturma ve hasar tespiti başlatıldı.

Olay mahallede kısa süreli panik ve şaşkınlığa yol açarken, yetkililerin başlattığı inceleme devam ediyor.

SARIYER&#039;DE, SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARAÇ, YOKUŞTA KAYARAK BİR EVİN ÇATISINA...

SARIYER'DE, SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARAÇ, YOKUŞTA KAYARAK BİR EVİN ÇATISINA UÇTU. KAZA SIRASINDA ARAÇTAN ATLAYAN SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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