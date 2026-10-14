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Yeni doğanlara 48 bin liralık destek: Tekirdağ'dan 'İlk Nefes İlk Destek' uygulaması

Tekirdağ'da uygulanan İlk Nefes İlk Destek ile koşulları sağlayan ailelere her çocuk için 12 ay boyunca aylık 4 bin lira, toplam 48 bin lira ödenecek.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:08

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 16:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yeni doğanlara 48 bin liralık destek: Tekirdağ'dan 'İlk Nefes İlk Destek' uygulaması

Tekirdağ'da 'İlk Nefes İlk Destek' projesi tanıtıldı

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Türk Kızılay Tekirdağ Şubesi iş birliğiyle hazırlanan 'İlk Nefes İlk Destek' projesinin tanıtımı kentte düzenlenen bir programla gerçekleştirildi. Proje kapsamında belirlenen şartları sağlayan ailelere doğum sonrası dönemde maddi destek sağlanacak.

12 ay boyunca aylık 4 bin lira desteği:

Proje, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlanan çiftlerin yeni doğan çocuklarını kapsıyor. Destek almaya hak kazanan ailelere her çocuk için 12 ay boyunca aylık 4 bin lira ödeme yapılacak; böylece her çocuk için toplam 48 bin lira tutarında maddi yardım öngörülüyor.

projenin hedefleri ve katılımcı açıklamaları:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Şuayip Tunçal, proje ile yeni evli çiftlere ekonomik katkı sağlamanın yanı sıra aile kurumunun güçlendirilmesi ve çocuk sahibi olmanın teşvik edilmesine katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi. Tunçal, uygulamanın Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasına öncülük etmeyi hedeflediklerini ve projeye katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir, ailelerin evliliklerinin ilk döneminden itibaren çocuk yetiştirme sürecinde desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak aile içindeki dayanışmanın güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Mustafa Kasım Karakuş ise çocukların sevgi ve güven ortamında büyümesinin öncelikli olduğuna işaret etti ve ekonomik zorlukların yeni bir aile kurmayı güçleştirebileceğini belirterek, şartları karşılayan ailelere 12 ay boyunca aylık 4 bin lira destek verileceğini kaydetti.

Vali Yardımcısı Harun Kaya da projenin aileler için hayırlı olmasını temenni etti. Program, protokol imzalanması ve destekten yararlanan çiftlere hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.

PROTOKOLE İMZALAR ATILDI

PROTOKOLE İMZALAR ATILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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