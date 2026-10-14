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Kayserispor’da saha olayları sonrası beş görevli PFDK’nın yolunu tuttu

TFF Hukuk Müşavirliği 13 Ekim 2026'da, 10 Ekim'deki Kayserispor-Manisa FK maçındaki saha olayları nedeniyle Kayserispor'dan beş kişiyi PFDK'ya sevk etti.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserispor’da saha olayları sonrası beş görevli PFDK’nın yolunu tuttu

İddialar ve sevk kararı

TFF Hukuk Müşavirliği, 13 Ekim 2026 tarihli toplantısında, 10 Ekim 2026'da oynanan Kayserispor-Manisa FK müsabakasında meydana gelen saha olayları nedeniyle ilgili kişilerin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesine karar verdi.

Kayserispor’dan sevk edilen isimler:

Yapılan açıklamaya göre Kayserispor kulübünden beş görevli PFDK'ya sevk edildi. İsimler şu şekilde: Okan Akkaya, Mehmet Karakuş (kulüp doktoru), Emre Çobanoğlu, Erdinç Çelik ve Mustafa Altun.

Suçlamalar ve talimat dayanağı:

TFF açıklamasında sevkin temelinde Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi ile talimatlara aykırı hareketler bulunduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca Okan Akkaya'nın müsabakadaki hakareti, Mehmet Karakuş'un aynı müsabakadaki saldırı iddiası gibi ayrı hususlarla

Kayserispor görevlilerinin farklı maddeler kapsamında PFDK'ya intikal ettirildiği ifade edildi.

Manisa FK’den tedbirli sevkler:

Ayrıca Manisa FK tarafında kulüp antrenörü Abdullah Durak ile futbolcular Yassine Otmane Benrahou ve Cheickne Sylla de tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Karar, disiplin süreçlerinin PFDK tarafından hukuki çerçevede değerlendirilmesiyle sonuçlanacak; TFF'nin açıklamasında belirtilen iddialar ve ilgili talimat maddeleri doğrultusunda kurul inceleme yapacaktır.

1. LİG&#039;DE KAYSERİSPOR-MANİSA FK MAÇI SONRASI YAŞANAN OLAYLARDAN DOLAYI KAYSERİSPOR&#039;DAN 5 GÖREVLİ...

1. LİG'DE KAYSERİSPOR-MANİSA FK MAÇI SONRASI YAŞANAN OLAYLARDAN DOLAYI KAYSERİSPOR'DAN 5 GÖREVLİ PFDK'YA SEVK EDİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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