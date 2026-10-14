Pamukkale'de seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü

DENİZLİ (İHA) – yol ortasında başlayan araç yangını

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Denizli-Antalya karayolu üzerinde seyir halindeki bir kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle duman ve alev çıkarmaya başladı. Olayı fark eden sürücü aracı güvenli bir noktaya çekerek durumu yetkililere bildirdi.

sürücünün hareketi ve ihbar:

Sürücü, yangını fark eder etmez aracı yol kenarına park edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar sonrası sürücünün yaralanmadığı ve kendi çabasıyla araçtan çıktığı öğrenildi.

itfaiyenin müdahalesi:

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri yoğun müdahaleyle kontrol altına aldı. Yapılan söndürme çalışmaları başarılı olsa da, yangın sonucu kamyonet kullanılamaz hale geldi. Olayın çıkış sebebi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

DENİZLİ'NİN CANKURTARAN MEVKİİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR KAMYONET, HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE ALEV ALARAK YANMAYA BAŞLADI. ARAÇTAN YÜKSELEN YOĞUN SİYAH DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLARKEN, O ANLAR YOLDAN GEÇEN DİĞER SÜRÜCÜLERİN CEP TELEFONU KAMERALARINA SANİYE SANİYE YANSIDI