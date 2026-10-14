Sarıyer açıklarında fırtınada sürüklenen LPG tankeri açığa çıkarak demirledi

İstanbul Sarıyer açıklarında etkili olan şiddetli fırtına sırasında bir LPG tankeri sürüklenmeye başladı. Olay, Karadeniz kıyısında korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

olayın gelişimi:

Liberya bayraklı GAS MILANO isimli LPG tankeri, yaklaşık 99 metre uzunluk ve 18 metre en genişliğe sahip olarak Sarıyer Kısırkaya açıklarında sürüklenmeye başladı. Bir süre rüzgâr ve akıntıyla sürüklenen gemi, kaptan ve mürettebatın yaptığı manevralarla kendi imkanlarıyla kontrolü yeniden sağlayarak bölgeden açığa çıktı.

kaydedilen görüntüler ve geminin durumu:

Sahilde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, sürüklenme anları ve geminin daha sonra açığa çıkarak demirlediği görülüyor. Görüntülerde herhangi bir müdahale veya hasar belirtisi rapor edilmedi; gemi demirleyerek bölgedeki seyrüsefer güvenliğini sağlamaya çalıştı.

Yaşanan olay, deniz trafiğinde hava koşullarının ne kadar belirleyici olduğunu bir kez daha gösterdi. Olay sırasında geminin ismi, bayrağı ve boyutları kayıt altına alınarak ilgili taraflarca takip edildi.

SARIYER'DE ŞİDDETLİ FIRTINADA SÜRÜKLENEN LPG TANKERİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ