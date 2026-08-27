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Sason'un kovuk balı sınırlı üretimi ve yüksek fiyatıyla öne çıkıyor

Sason'da ağaç kovuklarında insan müdahalesi olmadan üretilen doğal bal, sınırlı miktarı ve şifalı özelliği nedeniyle kilogramı 15 bin liraya alıcı buluyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 12:54

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sason'un kovuk balı sınırlı üretimi ve yüksek fiyatıyla öne çıkıyor

üretim süreci ve doğal üretim koşulları:

Batman’ın Sason ilçesindeki ormanlık alanlarda, arıların kovanlardan kaçmasıyla çevredeki ağaç kovuklarına yerleşmesi sonucu oluşan bal, el değmeden ve ilaç ya da şeker katkısı olmadan üretiliyor. Gezgin arıcıların kovanlarını beslemek amacıyla götürdükleri kırsal bölgelerde meydana gelen bu doğal yerleşimler, zamanla ağaç kovuklarını arılar için doğal kovan haline çeviriyor.

Ormanlık alanlarda dolaşan vatandaşların fark ettiği kovuklardaki bal, özel yöntemlerle çıkarılıyor. Üretim aşamasındaki müdahalesizlik, balın doğal ve şifalı kabul edilmesinin temel gerekçesini oluşturuyor.

pazar değeri ve alıcı profili:

Kovuklardan elde edilen bal, sınırlı miktarda olması nedeniyle piyasadaki diğer ballardan ayrışıyor. Kilogram fiyatı 15 bin liraya kadar çıkabilen ürün, özellikle şifa arayan tüketiciler tarafından yoğun talep görüyor. Yerel alıcıların yanı sıra bu balı alan üreticiler ürünlerini Amerika ve Rusya başta olmak üzere yurt dışına da gönderiyor.

Fiyatın yüksek olmasında; üretimin nadirliği, el değmemiş oluşu ve tüketicinin ürüne yönelik algısı etkili. Ayrıca ormanlık mekânlarda yapılması gereken hassas toplama süreçleri maliyeti artıran unsurlar arasında yer alıyor.

kırsal ekonomi ve sürdürülebilirlik:

Bu doğal bal, kırsalda yaşayanlar için önemli bir gelir kaynağına dönüşmüş durumda. Sınırlı üretim ve yüksek fiyat, bölge halkına ek gelir sağlarken aynı zamanda ürünün korunması ve doğal dengenin sürdürülmesi gerekliliğini de gündeme getiriyor. Yerel üreticiler, kovuk balının sürdürülebilir biçimde toplanması ve pazarlanması için yöntemler geliştiriyor.

BATMAN&#039;IN SASON İLÇESİNDEKİ ORMANLIK ALANLARDA, AĞAÇ KOVUKLARINDA EL DEĞMEDEN ÜRETİLEN DOĞAL BAL...

BATMAN'IN SASON İLÇESİNDEKİ ORMANLIK ALANLARDA, AĞAÇ KOVUKLARINDA EL DEĞMEDEN ÜRETİLEN DOĞAL BAL, YÜKSEK FİYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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