Kazılarda yeni bölümler açığa çıkarken çevre sorunları dikkat çekti:

Tokat'ın Sulusaray ilçesindeki Sebastapolis Antik Kentinde aralıklarla yürütülen kazılarda yapı temelleri ve taş duvarlar gün yüzüne çıkarıldı. Dronla havadan görüntülenen alanda açığa çıkan kalıntılar, kazı çalışmalarının sınırlı sürelerle yapılmasına rağmen önemli bulgular sundu.

Kazı geçmişi ve ortaya çıkan yapılar:

Çalışmalar, Tokat Müze Müdürlüğünün 1986'da sondajla başlattığı girişimler ve 1991'e kadar süren kurtarma kazılarıyla başladı. Ara verilen kazılar 2012'de yeniden başlatıldı. Bugüne dek kent surlarının, hamamın ve tapınağın bir bölümü ortaya çıkarıldı. İlk Tunç Çağı'ndan itibaren yerleşim izleri taşıyan höyük üzerinde gelişen kent, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir merkez olduğunu gösteren mimari parçalar barındırıyor.

Alanı çevreleyen çöp ve molozun durumu:

Kazı alanını çevreleyen tel örgünün yol tarafında plastik şişeler, poşetler ve karton kutular birikmiş durumda. Kazı alanına bitişik noktada ise tuğla ve taş parçalarından oluşan bir moloz yığını göze çarpıyor. Bu görüntüler, arkeolojik çalışmaların yürüdüğü alanın korunmasında eksiklik olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca antik kentin büyük bölümünün günümüz ilçe yerleşiminin altında kalması ve kazılara verilen araların, tarihi yapıların tam anlamıyla gün yüzüne çıkarılmasını güçlendiriyor.

Aralıklarla yapılan kazı programları ve çevresel ihmal, Sebastapolis'in daha kapsamlı ve sürekli çalışmalarla korunup gün yüzüne çıkarılmasını geciktiriyor.

TOKAT’IN SULUSARAY İLÇESİNDEKİ SEBASTAPOLİS ANTİK KENTİ’NİN ARALIKLARLA YÜRÜTÜLEN KAZILARDA YAPININ BİR BÖLÜMÜ GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI.