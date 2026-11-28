Antalya'da yargı teşkilatı toplantısında öncelikler ve katılımcılar

Antalya Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısı'na Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakan yardımcıları, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Tahir Hırslı ile bölge adliye ve idare mahkemeleri başkanları, cumhuriyet başsavcıları ve adalet komisyonu başkanları katıldı. Toplantıda yargı teşkilatının karşılaştığı sorunlar, çözüm önerileri ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar iki gün boyunca değerlendirildi.

toplantının amacı ve ortak hedefler:

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman toplantının, yargı teşkilatının geleceğine yönelik ortak hedeflerin belirlenmesi ve tecrübenin paylaşılması bakımından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Kocaman, adaletin güçlendirilmesinin ortak akıl, istişare ve müşterek değerlerle mümkün olacağını belirtti.

bakanın vizyonu ve temel hedefler:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve geldiği günden bu yana adalet teşkilatının hak ettiği yere gelmesinin temel amaç olduğunu, bunun da "Adaletin Yüzyılı" vizyonuyla tanımlandığını söyledi. Gürlek, amaçsız yapıların gelişemeyeceğini ifade ederek; adalet sisteminin çağın gerektirdiği kapasite ve modernlikle işlemeye devam etmesi gerektiğini belirtti.

dosya sayıları ve iş yükü:

Bakan Gürlek, yargının artan iş yüküne dikkat çekerek, bugün itibarıyla cumhuriyet başsavcılıklarında 5 milyon 944 bin 278, ilk derece mahkemelerinde 4 milyon 65 bin 56 ve istinaf mahkemelerinde 1 milyon 608 bin 201 dosya olmak üzere toplamda 11 milyon 617 bin 535 derdest dosyadan söz ettiklerini açıkladı. Bu büyüklükteki bir iş yükü karşısında nitelikli yargılamanın sürdürülmesinin zorluklarına vurgu yaptı.

yargı paketleri ve mevzuat düzenlemeleri:

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hayata geçirilen düzenlemelere değinen Gürlek, 11. Yargı Paketi ile çocukları suçta araç olarak kullanan örgüt yöneticilerine yönelik cezaların artırıldığını, meskun mahalde silahla ateş etme ve trafikte yol kesme fiillerine karşı yaptırımların güçlendirildiğini belirtti. Ayrıca bilişim yoluyla işlenen suçlarda hesap ve hatlara daha hızlı müdahale imkânı sağlandığını anlattı.

12. Yargı Paketi ile getirilen düzenlemeler hakkında Gürlek, yazılı yargılamada duruşmalar arasındaki sürenin zorunlu haller dışında 3 ayla sınırlandırıldığını, hukuk yargılamalarında ses ve görüntü yoluyla duruşma katılımının kolaylaştırıldığını ve belirsiz alacak davasına ilişkin düzenlemenin kaldırıldığını söyledi. Hukuk mahkemelerinin bazı birleştirme kararlarına karşı doğrudan istinaf yolunun açılması, noterlik evraklarının doğrudan mahkemelere gönderilmesi gibi uygulama kolaylıkları da paket kapsamında anlatıldı.

yargıdaki ihtisaslaşma ve dijitalleşme:

Bakanlık bünyesinde ihtisaslaşmayı güçlendirecek daire başkanlıklarının kurulduğunu belirten Gürlek; adli emanet, doğal afet, faili meçhul suç araştırmaları, dijital ortam güvenliği, dezenformasyonla mücadele, örgütlü, narkotik ve ekonomik suçlar, terör suçları ve terörizmin finansmanı ile aklama suçlarına yönelik düzenlemelerin uygulamaya konduğunu söyledi. UYAP başta olmak üzere dijital altyapının geliştirildiğini ve yapay zekâ destekli uygulamalarla yargı mensuplarının iş yükünün azaltıldığını ifade etti.

İhtisas mahkemelerinin sayısının, belirli dava türlerinin yoğun olduğu yerlerde artırıldığını ve böylece uzmanlaşmış mahkemelerde daha kısa ve isabetli sonuç alınmasının hedeflendiğini vurguladı.

istinaf hedefleri ve yargı süreleri:

Yargı Reformu Stratejisi kapsamında istinaf incelemelerinin en geç 6 ay içinde sonuçlandırılması hedeflendiğini belirten Gürlek, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi hukuk dairelerinde pilot çalışmanın tamamlandığını ve ceza ile idari yargıda da pilot uygulamalara geçileceğini aktardı. Hazırlanan yönetmelikle inceleme sırası belirlenirken dosyanın hem istinafa geliş tarihi hem de ilk derece tarihinin göz önünde bulundurulacağı ifade edildi.

yapısal yatırımlar ve lojmanlar:

Yargı teşkilatının fiziki kapasitesinin güçlendirilmesine ilişkin veriler paylaşan Gürlek, 2002'de 78 olan müstakil adliye sayısının bugün 408'e çıktığını, adliyelerin toplam kapalı alanının yaklaşık 6 milyon 200 bin metrekare olduğunu söyledi. 2026 yatırım programında 59 adliye, 27 ceza infaz kurumu ve diğer hizmet binalarıyla toplam 93 inşaat projesi yer aldığını; 2027 tekliflerinde ise yapım işi olarak 95 adliye ve 42 ceza infaz kurumu teklif ettiklerini açıkladı.

Konut noktasında da 2002'de 3 bin 929 olan kamu konutu sayısının bugün 15 bin 792'ye çıkarıldığını, iki yıl içinde teşkilatın konut ihtiyacını %90 oranında karşılamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

insan kaynağı ve mesleki eğitim:

Hakim ve savcı sayısının 2002'de 9 bin 349 iken bugün 26 bin 606'ya ulaştığını, bunun yüzde 184,6 artış anlamına geldiğini belirten Gürlek, mesleğe hazırlık sürecinin uygulama ağırlıklı hale getirildiğini ve hakim-savcı yardımcılığı adaylık süresinin iki yıldan 3 yıla çıkarıldığını anlattı. Bugün 3 bin 106 hakim ve savcı yardımcısının görev yaptığını söyledi.

Hukuk fakültelerine girişte başarı sırası şartının ilk 100 bin'e yükseltilmesi ve 2024'te uygulamaya konan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile mesleğe adım atacak gençlerin bilgi ve yeterliliğinin ölçüldüğünü hatırlattı.

uygulamadaki hassasiyet ve yargı etiği:

Gürlek, yargı mensuplarının adliyelerde karşılaştıkları vatandaşlara karşı mesleki nezaket ve hassasiyet göstermesinin önemini vurguladı. "Adliyelerimize gelen vatandaşlarımızın büyük bir kısmı hayatlarının zor dönemlerinden geçmektedir" sözleriyle, her dosyanın o kişi için büyük öneme sahip olduğunu hatırlattı. Cumhuriyet başsavcıları ve adalet komisyonu başkanlarından bu anlamda takipçi olmalarını istedi.

yerel yönetimler ve soruşturmalar:

Yerel yönetimlerdeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin konuşan Gürlek, "Seçilmiş veya atanmış olmak hiç kimseye hukuk karşısında imtiyaz sağlamaz. Aynı şekilde hiçbir kimse taşıdığı sıfat veya siyasi aidiyeti sebebiyle suçlu kabul edilemez" diyerek, soruşturmalarda temel dayanağın kanunlar ve somut deliller olacağını; amaçlarının maddi gerçeğin ortaya çıkarılması olduğunu belirtti.

fon soruşturmaları ve diğer öncelikler:

Kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmalarına da değinen Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın büyük oranda tamamlandığını ve "kısa sürede iddianame aşamasına başlanacağını" öngördüğünü söyledi. Ayrıca sokak çeteleri, yeni nesil suç örgütleri ve çocukların dijital mecralarda suça sürüklenmesine karşı mücadelenin öncelikli konular arasında olduğunu vurguladı.

yargı bağımsızlığı ve kurumlar arası iş birliği:

Yargı bağımsızlığından taviz vermeyeceklerini belirten Gürlek, hiçbir organ veya kişinin mahkemelere emir ve talimat veremeyeceğini, yargı kararlarının denetiminin kanunda öngörülen yollarla yapılması gerektiğini ifade etti. Kurumsal iş birliğinin önemine değinirken, Adalet ile İçişleri Bakanlıkları arasındaki ilişkilerde görev ve yetki sınırlarının korunmasının şart olduğunu söyledi.

Bakan Gürlek, sözlerini "Bizim mesleğimizde başarının en kıymetli göstergesi, milletimizin Türk yargısına duyduğu güvendir" diyerek tamamladı ve hukukun üstünlüğü ile yargı bağımsızlığını her koşulda savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

AKIN GÜRLEK