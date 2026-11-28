Sarıcakaya'da parti değişimi: meclis üyesi Kenan Ünal ve 70 kişi AK Parti'ye katıldı
Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde, Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Belediye Meclis Üyesi Kenan Ünal ile 70 vatandaşın AK Partiye katılımı için tören düzenlendi.
Tören ve katılımın ayrıntıları:
Programa, AK Parti Sarıcakaya İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen etkinlikte AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez, İlçe Başkanı Hikmet Aknur ile partililer katıldı. Etkinlikte yeni katılan Meclis Üyesi Kenan Ünal ve 70 kişiye rozetleri takdim edildi.
Teşkilat çalışması ve toplantı:
Ziyaret kapsamında, teşkilat mensuplarının katılımıyla AK Parti Sarıcakaya İlçe Danışma Meclisi Toplantısı da gerçekleştirildi. Program ve toplantı sonrasında katılımcıların rozet takımlarıyla partiye resmi katılım süreçleri tamamlandı.
ESKİŞEHİR'İN SARICAKAYA İLÇESİNDE YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDEN İSTİFA EDEN BELEDİYE MECLİS ÜYESİ KENAN ÜNAL İLE 70 VATANDAŞ AK PARTİ'YE KATILDI.
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