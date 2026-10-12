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Sefa Özler Caddesi'nde kıskançlık tartışması sonrası bıçaklı saldırı

7 Ekim'de Adana Seyhan Kuruköprü'de gerçekleştirilen saldırıda, Osman H. kıskançlık nedeniyle eşi Fatma H.'yi sokakta bıçakladı; şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 09:56

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sefa Özler Caddesi'nde kıskançlık tartışması sonrası bıçaklı saldırı

Olayın ayrıntıları:

Olay, 7 Ekim'de Adana'nın Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kaldırımda yürüyen Fatma H.'nin arkasından gelen eşi Osman H., henüz bilinmeyen bir nedenle kadına bıçakla saldırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Fatma H., daha sonra hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

Emniyet müdahalesi:

Olay yerinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri bölgeyi ablukaya aldı. Polis ekipleri, saldırıda kullanıldığı belirtilen bıçakla birlikte aynı mahallede şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, teslim edildiği Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sorgulandı. Polis incelemesi sonucu olayın, çiftin bir süredir yaşadığı şiddetli geçimsizlikle bağlantılı olduğu, saldırının ise şüphelinin girdiği kıskançlık krizi nedeniyle gerçekleştiği değerlendirildi.

Yargı süreci:

Emniyetteki ifadesinde şüphelinin, saldırıyı 'bir anlık öfkeyle yaptım; pişmanım' sözleriyle anlattığı öne sürüldü. Yapılan işlemlerin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayda kullanılan suç aleti ele geçirilmiş olup, adli süreç ve soruşturma yetkili birimler tarafından sürdürülüyor. Kamu güvenliği ve mağdurun sağlık durumu ile ilgili bilgilerin takibi yetkililerce devam ediyor.

KOCASI TARAFINDAN BIÇAKLANAN FATMA H. (ARŞİV)

KOCASI TARAFINDAN BIÇAKLANAN FATMA H. (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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